ATP 's-Hertogenbosch: Medvedev und Auger-Alliassime spielen wohl morgen, Dominik Koepfer scheitert zum Auftakt

Während die Turnierfavoriten Daniil Medvedev und Felix Auger-Alliassime zum Auftakt über ein Freilos verfügten, musste Dominik Koepfer schon in Runde eins die Segel streichen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.06.2022, 19:03 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hatte in 's-Hertogenbosch ein Freilos in Runde eins zur Verfügung

Am Dienstag hatte der Wetter-Gott ein Einsehen mit den Veranstaltern des ATP-World-Tour-250-Turniers in s'Hertogenbosch. Nachdem am Eröffnungstag aufgrund Dauerregens praktisch gar nichts ging, konnte am zweiten Wettkampftag so ziemlich das komplette Programm durchgebracht werden. Die Fans der heimischen Spieler wurden mit einem Sieg und einer Niederlage der Lokalmatadore konfrontiert. So gewann Tallon Griekspoor sein Duell gegen Aljaz Bedene in zwei Sätzen (7:5, 7:5), während die Nummer sechs des Turniers Botic van de Zandschulp gegen den Finnen Emil Ruusuvouori 6:4, 2:6, 1:6 den Kürzeren zog.

Medvedev und Auger-Aliassime warten noch auf Einsatz

Auch aus deutscher Sicht brachte der heutige Tag keine Erfolgsmeldung: Dominik Koepfer war beim 1:6, 4:6 gegen den Polen Kamil Majchrzak praktisch chancenlos. Damit sind bei den Herren keine Spieler der DACH-Region mehr in den Niederlanden im Einsatz.

Die ganz großen Namen greifen im Autotron zu Rosmalen ohnehin erst in den kommenden zwei Tagen zu den Rackets: Nach jeweils Freilosen in der ersten Wettbewerbsrunde steigen die beiden topgesetzten Stars Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime je nach Spielansetzung Mittwoch oder Donnerstag ins Turniergeschehen ein. Die russische Nummer eins bekommt es entweder mit James Duckworth oder dem Qualifikanten Gilles Simon zu tun, der junge Kanadier trifft auf den bereits erwähnten Local-Hero Griekspoor.

