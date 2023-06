ATP ´s-Hertogenbosch: Milos Raonic bei Comeback gestoppt

Milos Raonic ist bei seinem Comeback-Turnier in ´s-Hertogenbosch im Achtelfinale ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 19:20 Uhr

© Getty Images Milos Raonic kann auf ´s-Hertogenbosch aufbauen

Tja, was war die größere Meldung an diesem Donnerstag in ´s-Hertogenbosch? Das Ausscheiden der Nummer eins, Daniil Medvedev, der gegen Adrian Mannarino eine sehr uninspirierte Leistung hinlegte. Oder das Scheitern von Milos Raonic, der sein erstes Turnier seit knapp zwei Jahren spielt?

Raonic jedenfalls hatte nach seinem überraschenden Auftakterfolg gegen Miomir Kecmanovic gegen Jordan Thompson nur noch für einen Satz wirklich Luft. Den gewann allerdings der Australier, der mit 7:6 (4) und 6:1 in das Viertelfinale beim Rasenturnier in den Niederlanden einzog. Raonic, der sein erstes Turnier seit Atlanta im Sommer 2021 bestritt, vergab im ersten Durchgang einen Satzball.

Nun geht es weiter nach London. Kommende Woche will Milos Raonic mit seinem Protected Ranking im Queen´s Club antreten, danach in Wimbledon. Dort hat der Routinier 2016 das Endspiel erreicht - und gegen Andy Murray verloren.