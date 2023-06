ATP 's-Hertogenbosch: Milos Raonic ist wieder da!

Milos Raonic gibt nach fast zwei Jahren Absenz sein Comeback auf der ATP-Tour. Und startet beim ATP-Tour-250-Turnier in 's-Hertogenbosch gleich gegen einen gesetzten Spieler.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 19:05 Uhr

© Getty Images Milos Raonic ist wieder da - natürlich auf Rasen!

Wer in der aktuellen ATP-Weltrangliste nach Milos Raonic sucht, der wird beim Durchscrollen nicht fündig werden. Denn der Kanadier, mittlerweile 32 Jahre alt, wird dort als „Inactive“ geführt. Tatsächlich reicht der letzte Auftritt von Raonic ins Jahr 2021 zurück, da verlor er gegen Brandon Nakashima im Tiebreak des dritten Satzes.

Seitdem kämpft Raonic mit Verletzungen, dass er überhaupt noch einmal zurückkommen würde , durfte keineswegs als sicher vorausgesetzt werden. Kommende Woche ist es aber so weit: Milos Raonic gibt in 's-Hertogenbosch sein Comeback. Natürlich auf Rasen, möchte man fast sagen. Auch wenn er keinen seiner acht Tour-Titel auf Gras errungen hat.

Medvedev 2022 im Endspiel

Aber: 2016 war Raonic in Wimbledon so nah an einem Grand-Slam-Titel wie nie zuvor und auch danach, verlor dann allerdings das Endspiel gegen Andy Murray doch einigermaßen glatt. Raonic startet in den Niederlanden nun mit einer Wildcard, in Runde eins wartet mit Miomir Kecmanovic die Nummer fünf des Turniers.

Angeführt wird das Tableau von Daniil Medvedev vor Jannik Sinner. Medvedev stand im vergangenen Jahr in ´s-Hertogenbosch im Endspiel, verlor dieses aber überraschend gegen Tim van Rijthoven. Der Lokalmatador ist in diesem Jahr nicht dabei.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch