ATP San Diego: Nur Jenson Brooksby lässt im Viertelfinale aus

Während Turnierfavorit Daniel Evans beim ATP-Tour-250-Turnier in San Diego sicher einen Platz im Halbfinale erspielt hat, läuft Jenson Brooksby seiner Form weiterhin hinterher.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2022, 08:45 Uhr

© Getty Images Für Jenson Brooksby ist das Turnier in San Diego beendet

Im Schatten des Laver Cups in London wird bekanntlich auch woanders noch professionelles Tennis angeboten, ja, es gibt für die Spieler sogar Punkte zu holen. In Metz ist das ebenso der Fall wie in San Diego. Dort sieht es für die Nummer eins des ATP-Tour-250-Turniers bislang sehr gut aus: Daniel Evans hat weder gegen Taro Daniel noch gegen Constant Lestienne einen Satz abgegeben, nun spielt der Brite im Halbfinale gegen Marcos Giron, der in San Diego an Nummer drei gesetzt ist.

In der oberen Tableau-Hälfte also alles nach Plan. Und das könnte man unten auch von Brandon Nakashima behaupten, der sich mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Daniel Elahi Galan ebenfalls unter die letzten vier gespielt hat. Einzig für Jenson Brooksby will es in den letzten Wochen nicht so recht laufen. Der US-Amerikaner ist in San Diego als Nummer zwei gestartet, musste sich im Viertelfianle aber dem australischen Journeyman Christopher O´Connell mit 4:6, 6:4 und 5:7 geschlagen geben.

Die aktuelle Konstellation vor dem Halbfinale in Südkalifornien bedeutet übrigens, dass die Chancen auf einen neuen Turniersieger auf der ATP- Tour nicht schlecht stehen. denn von den vier verbliebenen Kandidaten konnte bislang lediglich Dan Evans anschreiben.

