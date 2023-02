ATP Santiago: Dominic Thiem - Ein (vorerst) letztes Hurra auf Sand

Dominic Thiem wird in Santiago sein drittes und letztes Turnier auf der Südamerika-Tournee bestreiten. Sowohl in Buenos Aires als auch in Rio de Janeiro lief es für den Österreicher nicht nach Wunsch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 10:15 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt in dieser Woche in Santiago auf

Für Dominic Thiem steht in dieser Woche das ATP-250-Event in Santiago auf dem Programm. Bei seinen beiden bisherigen Turnierauftritten im Rahmen der Südamerika-Tournee holte der Niederösterreicher lediglich einen Sieg. Nach seinem Erstrundenerfolg in Buenos Aires über Alex Molcan verlor der US-Open-Sieger von 2020 danach gegen Juan Pablo Varillas, zuletzt setzte es in Rio de Janeiro zum Auftakt eine knappe Pleite gegen Thiago Monteiro.

Die Voraussetzungen in Santiago aus der Sicht des 29-Jährigen ähneln jenen in Brasilien. Wieder geht es mit Cristian Garin gegen einen Lokalmatador, wieder kam der Auftaktgegner nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld, wieder ist kein Favorit auszumachen.

Thiem im Head to Head gegen Garin mit 1:0 voran

Das erste und bislang einzige Aufeinandertreffen fand 2020 ausgerechnet bei Thiems Heimturnier in Wien statt. Ende Oktober setzte sich der Österreicher in der Runde der letzten 16 klar mit 6:3 und 6:2 durch. Zugegeben: Die Form des ehemaligen Weltranglistendritten war damals eine etwas andere als heute.

Doch Thiem fand auch in der Niederlage gegen Monteiro durchaus positive Ansätze. Nach einem schwachen Start "habe ich mich in die Partie gut reingefightet." In den beiden letzten Sätzen habe er sich auf dem Centre Court in Rio wohlgefühlt. Großes Manko: "Ich habe nur zu wenige Chancen genützt."

Thiem vermisst "letzte Überzeugung"

Insgesamt ließ Thiem im dritten Satz vier Breakchancen aus, Monteiro siegte im Tiebreak. "Mir fehlt da einfach die letzte Überzeugung und dann hat er sehr gut gespielt. Das muss ich klar sagen". Schon unmittelbar nach dem Aus hatte der Lichtenwörther dann bereits das Turnier in Santiago auf dem Schirm: "Es ist, wie es ist – nächste Woche, nächste Chance."

In Santiago hat Thiem die vorerst letzte Chance, auf seinem Lieblingsbelag Sand Selbstvertrauen zu tanken. Nach der Veranstaltung in Chile geht es für ihn auf Hartplatz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells weiter. Dort, wo der Stern des Österreichers vor vier Jahren einst so richtig aufging.

