ATP Shanghai: Der Druck auf Zhizhen Zhang steigt

Wenn ein Lokalmatador in Shanghai etwas reißen könnte, dann nur Zhizhen Zhang. Der muss heute gegen Tomas Martin Etcheverry ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 09:02 Uhr

© Getty Images Zhizhen Zhang hat bei den US Open 2023 Casper Ruud geschlagen

Zhizhen Zhang ist spätestens seit den Generali Open in Kitzbühel in diesem Sommer auch den österreichischen Tennisfans ein Begriff: Da musste der Chinese in Runde zwei gegen Dominic Thiem ran - und schockte den Lokalmatador wie auch die fans mit einem spektakulär gewonnenen ersten Satz. Danach allerdings drehte Thiem den Spieß um, auch mit Unterstützung der Tribüne.

Auf eben diese darf Zhizhen Zhang nun in Shanghai zählen. Dort geht es heute im ersten Match der Night Session gegen den starken Argentinier Tomas Martin Etcheverry, der an Position 28 gesetzt ist. Zhang selbst ist aktuell die Nummer 60 der ATP-Weltrangliste, stand vor ein paar Monaten schon mal ein paar Plätze höher, nämlich auf 52.

Das ist natürlich aller Ehren wert. Und dennoch weit von den Standards entfernt, die Li Na vor einigen Jahren für die chinesischen TennisspielerInnen gesetzt hat. Unter anderem mit den Titel in Paris 2011 und in Australien 2014.

Zhang vielleicht gegen Rune

Das beste Ergebnis von Zhizhen Zhang in diesem Jahr war wohl das Erreichen des Viertelfinales in Madrid. Bei den US Open sorgte der auch schon 26-Jährige mit dem Erfolg gegen Casper Ruud in Runde zwei für Aufsehen. Das Aus kam allerdings unmittelbar danach gegen Rinky Hijikata. Was irgendwie auch ein Spiegelbild der Saison 2023 ist, in der Zhang Leute wie Taylor Fritz oder Cameron Norrie (beide in Madrid) geschlagen hat, aber eben auch einem Louis Wessels in der ersten Quali-Runde in HalleWestfalen sang- und klanglos unterlegen ist.

Shanghai war bislang kein guter Boden für Zhizhen Zhang. Bis zu diesem Jahr konnte er hier keinen einzigen Matchsieg feiern. Diese Manko ist nach dem 6:1 und 6:2 gegen Richard Gasquet in Runde eins erst einmal behoben. „Ich war sehr nervös vor dem Match“, sagte Zhang nach dem Match. Er sei aber extrem glücklich über den Sieg. „Es ist mehr Druck , weil mehr Leute mir folgen und mehr Augen auf mich gerichtet sind.“ Sollte es gegen Etcheverry mit dem Sieg klappen, dann wird die Aufmerksamkeit noch einmal steigen: Denn dann träfe Zhizhen Zhang papierformgemäß auf Holger Rune.

