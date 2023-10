ATP Shanghai: Hanfmann scheidet aus, Ruud souverän

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Masters in Shanghai gegen Christopher Eubanks den Einzug in die dritte Runde verpasst. Der 53. im ATP-Ranking unterlag 6:4, 3:6, 2:6.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 09:01 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann unterlag gegen Chris Eubanks in drei Sätzen.

Der Start ins Match gestaltete sich für beide Spieler, die direkt ihre Aufschlagspiele abgaben, holprig. Hanfmann fand dann schneller in die Partie und konnte dem US-Amerikaner erneut ein Service Game abnehmen. Die Vorentscheidung zu Gunsten des Deutschen im ersten Satz.

Eubanks, der sich in der Satzpause am unteren Rücken behandeln ließ, hatte direkt zu Beginn des zweiten Durchgangs Breakchancen, die Hanfmann abwehren konnte. Mit starken Aktionen am Netz wehrte Hanfmann die drohende Gefahr des Aufschlagverlustes ab. Der Deutsche konnte sein Gegenüber immer wieder mit starken Aktionen am Netz überwinden. Doch beim Stand von 2:3 aus Deutscher Sicht war der Druck dann zu groß.

Eubanks übernahm mit dem Break nun Kontrolle über die Partie. Sicherte den Satzausgleich und kam auch im dritten Abschnitt besser aus den Startlöchern. Eubanks legte schnell das Break vor. Bei Hanfmann stieg mit zunehmender Matchzeit auch die Zahl der eigenen Fehler. Für den Karlsruher blieb so das Comeback gegen einen sicher agierenden Gegner aus. Nach 2:06 Stunden nutzte der 27-Jährige aus Atlanta seinen ersten Matchball .

Casper Ruud überrollt Nishioka zum Teil

Der an Nummer acht gesetzte Casper Ruud hat unterdessen seinen ersten Auftritt beim vorletzten Masters des Jahres erfolgreich gestalten können. Nur im ersten Satz hatte der Norweger gegen Yoshihito Nishioka mit Widerstand zu tun. 7:5, 6:0 hieß nach 74 Minuten das insgesamt deutliche Ergebnis. Ruud trifft in der nächsten Runde nun auf Hanfmann-Bezwinger-Christopher Eubanks.

