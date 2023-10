ATP Shanghai: Rublev trotzt Federer-Show und schlägt Humbert

Andrey Rublev (ATP-Nr. 7) hat das Halbfinale beim Masters-Turnier in Shanghai erreicht - nach einem klaren Zweisatzsieg über Ugo Humbert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2023, 18:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Nach dem verwandelten Matchball musste Andrey Rublev den Kollegen beim On-Court-Interview erst mal verbessern. Er habe ja vor ein paar Wochen in Peking gegen Humbert verloren, so die Frage - nein, nichts da vor ein paar Wochen, erst letzte Woche, antwortete Rublev, wie immer freundlich.

Diesmal aber war nichts zu holen für den Franzosen: Mit 6:2, 6:3 siegte diesmal der Mann aus Russland. Und er ließ dabei nur wenig zu in den anderthalb Stunden Spielzeit. "In Peking haben wir beide tolles Tennis gespielt. Ich hatte da Chancen, aber habe sie nicht genutzt. Diese Fehler wollte ich diesmal nicht machen", sagte Rublev im Anschluss.

Roger Federer schaut zu

Dabei war diesmal doch einige Aufruhr angebracht: Denn nach dem ersten Viertelfinale des Tages gab es einen Empfang für Roger Federer, der das Publikum natürlich auf seine Seite zog. Und im Anschluss auch noch das Spiel von Rublev schaute.

Federer selbst habe ihn nicht abgelenkt, versicherte Rublev und grinste: "Er hat mich nicht abgelenkt, nur die Leute waren so fokussiert auf Roger, dass sie das Match nicht geschaut haben.“

Rublev nun gegen Buddy Dimitrov

Rublev selbst trifft nun am Samstag auf einen seiner besten Kumpels auf der Tour - Grigor Dimitrov. Der Bulgare hatte sich nach seinem Sensationssieg über Carlos Alcaraz weiterhin in starker Form präsentiert und gegen Nicolas Jarry gewonnen. Eine schwierige Sache, auf menschlicher Ebene vor allem? Rublev konzentrierte sich aufs Sportliche: „Ein schwieriges Match. Grigor ist ein Freund, ich mag ihn sehr. Und er ist ein toller Spieler. Wenn er den Ball fühlt, spielt er tolles Tennis. Letztes Mal hat er mich in zwei Sätzen geschlagen.“

Rublev spielte dabei auf die Begegnung in Wien im Vorjahr an, die Dimitrov mit 6:3, 6:4 gewann.

Im direkten Vergleich zwischen den beiden steht es 3:3.

Zum Einzel-Draw in Shanghai