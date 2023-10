ATP Shanghai: Rublev und Hurkacz mit ausgeglichener Bilanz

Andrey Rublev und Hubert Hurkacz bestreiten das in Shanghai das vorletzte Masters-Finale des Jahres. Die direkte Bilanz sieht keinen klaren Favoriten.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 18:44 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev und Hubert Hurkacz treffen in Shanghai zum fünften Mal aufeinander.

Andrey Rublev war ab dem Viertelfinale der letzte übrige Spieler aus den Top10. Folgerichtig steht der aktuell Siebte im ATP-Ranking im Finale und trifft nun am Sonntag auf Hubert Hurkacz. Die bisherige Bilanz der beiden Spieler ist nach vier Duellen ausgeglichen.

Dabei gingen die letzten beiden Partien an Rublev, der 2022 die Duelle in Indian Wells und Dubai für sich entscheiden konnte. Die beiden ersten Aufeinandertreffen gingen 2021 in Miami und 2020 in Rom an den Polen. Bedeutet, dass beide Spieler bereits zum vierten Mal bei einem Masters aufeinandertreffen. Ein Endspiel war bisher nicht darunter.

Rublev und Hurkacz beide mit einem Masters-Titel

Die letzten drei Duelle fanden auf Hardcourt statt. In dieser Bilanz liegt Rublev also knapp vorne. Hurkacz gewann nach seinen Sieg über Rublev 2021 in Miami auch anschließend seinen bisher einzigen Masters-Titel. Sein Kontrahent aus Russland krönte sich erst im letzten April in Monte Carlo zum Masters-Champion. Es wäre also für den 25-Jährigen auch der zweite 1000er-Titel im Kalenderjahr.

Dazu würde auch ein neues Karrierehoch winken, denn der Turniersieg würde Rublev auf Platz vier im Ranking schieben. Hubert Hurkacz würde sich bei einem Triumph den Top10 nähern und in der kommenden Woche den elften Platz belegen.

