ATP Shanghai: Rune kassiert heftige Klatsche

Holger Rune hat beim ATP-Masters in Shanghai klar mit 0:6, 1:6 gegen Brandon Nakashima verloren. Auch weitere topgesetzte Spieler müssen bereits früh die Abreise planen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 14:35 Uhr

© Getty Images Holger Rune wurde von Brandon Nakashima in Shanghai deklassiert.

Die Reise nach Shanghai hat sich für Holger Rune nicht als besonders ertragreich gestaltet. In seinem Auftaktmatch gegen Brandon Nakashima unterlag der an Position drei gesetzte Däne 0:6, 2:6. Nur 68 Minuten dauerte das Match gegen die aktuelle 122 im ATP Ranking. Die desatrös hohe Anzahl an eigenen Fehlern ließ Rune zu keiner Zeit eine Chance auf einen postiven Ausgang, der sogar einen Winner mehr schlug als sein Gegner.

Für Holger Rune ein weiterer Rückschlag nach den letzten Woche und der Trennung von seinem Coach Patrick Mouratoglou. Der 20-jährige Däne beendete nach seiner Erstrundenniederlage bei den US Open gegen Roberto Carballes Baena die Zusammenarbeit mit dem Starcoach und kehrte zu seinem langjährigen Jugendcoach zurück.Gegner Nakashima trifft in der nächsten Runde auf den Sieger der Partie zwischen Thomas Martin Etcheverry und Zhizhen Zhang.

Auch de Minaur, Musetti und Auger-Aliassime scheiden aus

Am dritten Tag von Shanghai traf es einige weitere gesetzte Spieler, die das frühe Aus kassierten. Der an Position elf gesetzte Alex de Minaur verlor in zwei Sätzen 3:6, 5:7 gegen den Ungarn Fabian Maroszan. Noch größer war die Überraschung über die Niederlage von Lorenzo Musetti. An Position 17 im Draw geführt, unterlag der Italiener gegen den Taiwanesen Yo Hsiou Hsu, aktuell die 184 der Weltrangliste, 3:6, 4:6.

Felix Auger-Aliassime musste nach den wenig erfolgreichen letzten Monaten eine weitere bittere Niederlage einstecken. Gegen Marton Fucsovics unterlag der 15. im ATP-Ranking nach 3:22 Stunden 6:7(3), 6:4, 3:6. Für den Kanadier war es in diesem Jahr die 17. Niederlage im 32. Tourmatch.

