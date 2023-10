ATP Shanghai: Schiri-Abschuss kostet Polmans Platz im Hauptfeld

Marc Polmans stand kurz vor der Qualifikation für das Hauptfeld beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai. Bis er die Nerven verlor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 11:39 Uhr

© Getty Images Marc Polmans hat sich aus Shanghai unrühmlich verabschiedet

Das ist bitter: Marc Polmans, aktuell an Position 140 der ATP-Weltrangliste gereiht, stand kurz vor dem Einzug in das Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turmiers in Shanghai. Und leistete sich dann einen Faux-Pas, den er nicht so schnell vergessen wird. Denn nachdem Polmans im Tiebreak des zweiten Satzes einen Matchball gegen Stefano Napolitano vergeben hatte, verlor der 27-jährige Australier kurz die Nerven. Und feuerte einen Ball aus Frust über einen Volley ins Netz derart unbeherrscht weg, dass er den Stuhlschiedsrichter traf.

Was die unmittelbare Disqualifikation zur Folge hatte. Polmans gesellt sich damit etwa zu Denis Shapovalov, der bei einer Davis-Cup-Begegnung ebenfalls den Schiedsrichter abschoss. Oder auch Novak Djokovic, dessen Lauf bei den US Open 2020 jäh zum Halten kam, als er unabsichtlich eine Linienrichterin traf.

Polmans hätte übrigens einen australischen Rekord noch weiter verfeinern können: Nachdem sich Rinky Hijikata, Dane Sweeney und James Duckworth für das Hauptfeld in Shanghai qualifizieren konnten, sind erstmals zehn Spieler aus Down Under bei einem 1000er vertreten.