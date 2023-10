ATP Shanghai: Zverev unterliegt Safiullin deutlich

Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim ATP Masters in Shanghai gegen Roman Safiullin 3:6, 2:6 verloren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 17:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev kassierte die erste Auftaktpleite seit April in München.

Das Rematch des Finals von Chengdu startete für viele Beobachter überraschend. Safiullin dominierte den Start in die Partie und machte intuitiv alles richtig. Mit einigen Winnern und viel Ballgefühl stand es schnell 3:0 für den Russen, der vergangene Woche gegen Zverev unterlag. Zverev fand nicht in die Partie, die wenige Ballwechsel im ersten Satz zu bieten hatte. Zu stark beschränkten sich die Punkte auf die Aufschläge der beiden Protagonisten. Das machte es für den Deutschen zusätzlich schwierig, um einen Rhythmus zu finden. Nach 37 Minuten beendete die Nummer 50 des ATP Rankings einen starken ersten Satz 6:2 und mit 17 Winnern.

Das komplette Match im Ticker gibt es hier zum nachlesen

Auch im zweiten Abschnitt kam Alexander Zverev nicht ins Match und kassierte ohne eigenen Punkt das Break zum 1:2. Das anschließend nächste Break war dann die Vorentscheidung in einem am Ende einseitig wirkenden Match. Safiullin spielte durchgehend mit viel Selbstvertrauen und Entschlossenheit, während umgekehrt jede Entscheidung beim Olympiasieger mutlos wirkte.

Zverev mit erster Auftaktpleite seit April

Somit gelang Roman Safiullin mit einer Spielzeit von 75 Minuten die erfolgreiche Revanche für die Final-Niederlage beim 250er-Turnier in Chengdu. Zverev kassierte nach einiger Zeit mal wieder eine Auftaktniederlage, zuletzt passiert im April in München. Nach den guten Auftritten in Chengdu und Peking sollte das Ergebnis jedoch als Momentaufnahme gesehen werden. Auch weil sein Kontrahent einen fantastischen Tag erwischte. In der nächsten Runde trifft Safiullin auf Ben Shelton. Der Amerikaner siegte 6:4, 6:4 gegen Jaume Munar.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai