ATP Sofia: Richard Gasquet und Vasek Pospisil komplettieren Halbfinale

Nachdem am Nachmittag Jannik Sinner und Adrian Mannarino bereits ihre Halbfinalplätze buchen konnten, stehen nun auch Richard Gasquet und Vasek Pospisil in der Vorschlussrunde des ATP-250-Events von Sofia.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.11.2020, 21:37 Uhr

Vasek Pospisil steht in Sofia im Halbfinale

Vasek Pospisil bekam es im Viertelfinale mit einem Mann zu tun, der erst vor wenigen Tagen seinen ersten Titel auf der ATP-Tour feiern konnte. Der Australier John Millman nämlich, welcher im Endspiel von Nur-Sultun vor zwei Wochen gegen Adrian Mannarino siegreich war. Dessen Erfolgslauf auf ATP-250-Ebene sollte nun aber gestoppt sein, Pospisil zeigte neben seiner gewohnten Aufschlagstärke auch von der Grundlinie seine ganze Klasse und buchte mit 6:3 und 6:2 seinen Platz im Halbfinale.

In diesem trifft der Kanadier nun auf Richard Gasquet, welcher sich gegen Salvatore Caruso durchsetzen konnte. Der Italiener hatte in der Runde zuvor überraschend Felix Auger-Aliassime aus dem Turnier genommen. Gegen den routinierten Franzosen lieferte Caruso erneut einen starken Fight ab, verlor den Auftaktdurchgang aber mit 6:7 (4). Im zweiten Durchgang sah der Franzose beim Stand von 5:3 und eigenem Aufschlag schon wie der sichere Sieger aus, Caruso schaffte aber noch einmal das Comeback. Dieses sollte aber nur von kurzer Dauer sein, mit 7:5 machte Gasquet schließlich den Sack zu.

Auch Sinner und Mannarino im Halbfinale

Im zweiten Halbfinale treffen unterdessen Jannik Sinner und Adrian Mannarino aufeinander, die bereits am Nachmittag ihre Viertelfinals jeweils in drei umkämpften Sätzen gewinnen konnten. Für den 19-Jährigen Sinner geht es in Bulgarien um seinen ersten Titel auf der ATP-Tour, der Südtiroler steht in seinem dritten Halbfinale.

