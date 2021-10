ATP St. Petersburg: Marin Cilic gewinnt Titel mit Finalsieg gegen Taylor Fritz

Marin Cilic hat das ATP-Tour-250-Turnier in St. Petersburg für sich entschieden. Der Kroate besiegte im Endspiel Taylor Fritz mit 7:6 (3), 4:6 und 6:4.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.10.2021, 17:29 Uhr

© Getty Images Marin Cilic hat in St. Petersburg seinen 20. Titel geholt

Vergangenen Sonntag ging Marin Cilic beim ATP-Tour-250-Event in Moskau noch als Verlierer gegen Aslan Karatsev vom Court - in St. Petersburg erging es dem US-Open-Champion von 2014 nun besser. Cilic besiegte im Endspiel den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 7:6 (3), 4:6 und 6:4. Für Cilic war es nach Stuttgart der zweite Turniersieg des Jahres und der insgesamt 20. Triumph auf der ATP-Tour.

Cilic war ungesetzt in das Turnier in St. Petersburg gegangen - und besiegte auf seinem Weg ins Endspiel mit Karen Khachanov und Roberto Bautista Agut zwei deutlich höher eingeschätzte Spieler. Fritz wiederum beendete im Halbfinale den Traum von Jan-Lennard Struff, erstmals in seiner Karriere einen Einzel-Titel auf der Tour zu holen.

Als Favorit war Andrey Rublev in St. Petersburg gestartet. Der Russe unterlag allerdings im Viertelfinale Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden.

Hier das Einzel-Tableau in St. Petersburg