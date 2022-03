ATP: Stan Wawrinka hat trotz herannahendem Karriereende noch Ziele

Der Schweizer Stan Wawrinka steckt sich noch längerfristige Ziele, bevor er seine erfolgreiche Karriere für beendet erklären möchte.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.03.2022, 09:50 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka möchte noch einiges erreichen, bevor er seinen Schläger an den Nagel hängt

Er kommt zurück, um auch noch ein wenig zu bleiben: Stan Wawrinka ist sich mit seinen 36 Lenzen durchaus bewusst, dass seine höchst erfolgreiche Karriere bereits in die Zielgerade eingebogen ist. Dennoch hat der Romand noch einiges vor, möchte sich sein Comeback, an dem er schon seit knapp einem Jahr hart arbeitet, noch mit einigen Highlights versüßen.

"Ich komme zurück, um meine Karriere zu beenden, aber das bedeutet nicht unbedingt innerhalb von sechs Monaten. Ich habe immer noch dieses Feuer in mir, das mich dazu bringt, Tennis zu lieben, es zu spielen, das Training zu lieben, die Härte zu lieben", so der 36-Jährige gegenüber der französischen Sport-Tageszeitung "L'Equipe".

Noch ein Turniersieg wäre ein Traum

Die Rückkehr auf die Tour soll spätestens beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo Mitte April erfolgen. Wie lange es dann für den Waatländer tatsächlich geht, bleibt abzuwarten - die Olympischen Spiele 2024 auf Sand in Roland Garros könnten jedenfalls ein motivierendes Fernziel für den dreifachen Grand-Slam-Champion abgeben.

"Seit meiner Knieverletzung vor fast fünf Jahren war es mein Traum, noch einmal ein ATP-Turnier zu gewinnen, bevor ich aufhöre." Wawrinka konnte seinen letzten vollen Erfolg beim Heimturnier in Genf 2017 feiern. Sein bislang letztes Wettkampf-Match bestritt die ehemalige Nummer drei der Herren-Weltrangliste im März des Vorjahres in Doha. Danach folgten zwei mühsame Operationen am Fuß.