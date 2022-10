ATP: Stefanos Tsitsipas - Alle Neune bei den 500ern!

Stefanos Tsitsipas und ein Turniersieg bei einem ATP-Tour-500-Event - das hat auch in Astana nicht funktioniert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 20:23 Uhr

© GEPA Pictures Tja: Wann klappt das endlich mit einem 500er?

Nach seinem tapfer erkämpften Halbfinal-Sieg gegen Andrey Rublev wurde Stefanos Tsitsipas noch auf dem Court ins Astana befragt, wie sehr es ihn denn wurme, dass er bis dato noch kein Turnier der ATP-500er-Serie für sich entscheiden konnte. Er träume davon, gab Tsitsipas als Antwort, es war nicht ganz klar, wie viel bittere Ironie und wie viel Wahrheit darin lag. Bekanntlich ist es auch am gestrigen Sonntag nichts geworden, nicht überraschend gewann Novak Djokovic im zehnten Duell mit dem Griechen zum achten Mal.

Aber so lässt sich wenigstens sagen: Stefanos Tsitsipas hat nun alle Neune abgeräumt! So oft stand er nämlich in einem 500er-Finale. Und die Titelausbeute bleibt bei null.

Begonnen hat die Malaise 2018 in Barcelona, wo man aber immerhin zur Entschuldigung anführen kann, dass auf der anderen Seite des Netzes mit Rafael Nadal Senior Sandplatztennis persönlich zur Arbeit angetreten war. Weiter im Text: 2019 in Dubai war Roger Federer zu stark (immehin durfte Tsitsipas dem Maestro als Allererster zu dessen 100. Titel gratulieren), später im Jahr in Peking Dominic Thiem. Das erste Drittel war damit voll.

Tsitsipas verliert auch zweites Dubai-Finale

2020 wieder Dubai, diesmal setzt es eine Niederlage gegen Novak Djokovic. Im frühen Herbst in Hamburg hat Stefanos Tsitsipas gegen Andrey Rublev dann den ersehnten Turniersieg auf dem Schläger - es wird wieder nichts.

Den Spielverderber im Finale von Acapulco 2021 gibt Alexander Zverev, in Barcelona quält Tsitsipas Rafael Nadal bis zum Schluss. Aber eben nicht erfolgreich. Und dann wäre da noch Rotterdam zu Beginn dieser Saison: Finalgegner war dort Félix Auger-Aliassime, ein mann, der bis dahin noch keinen Turniersieg erringen konnte. Genau dann allerdings schon. Und jetzt also die Pleite gegen Novak Djokovic.

Was diese Serie bedeutet? Bei den Erste Bank Open in Wien, wo Stefanos Tsitsipas ab dem 24. Oktober aufschlagen wird, sollte man sein Geld lieber auf jemand anderen setzen. Schließlich steht in der Stadthalle ein 500er an.