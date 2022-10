ATP Stockholm: Holger Rune beschert Coach Mouratoglou ersten Sieg

Holger Rune ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Stockholm ins Achtelfinale eingezogen. Der Däne wird bis zum Ende des Jahres (auch) von Patrick Mouratoglou betreut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2022, 20:22 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht in Stockholm im Achtelfinale

Es ist ja nicht so, dass Holger Rune und Patrick Mouratoglou einander erst so richtig kennenlernen müssen. Der Däne trainiert seit Jahren an der Akademie von Mouratoglou, der Rat des Ex-Coaches von Serena Williams wird auch schon in der Vergangenheit in das Spiel von Rune eingeflossen sein. Der hauptverantwortliche Trainer bleibt aber ohnehin Lars Christensen.

Der Auftakt mit Mouratoglou als Ergänzung gelang in Stockholm jedenfalls einigermaßen gut. Denn Rune zog mit einem 7:5 und 6:2 in das Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in der schwedischen Hauptstadt ein. Dort wartet Rune, der in diesem Jahr in München sein erstes Event auf der ATP-Tour gewinnen konnte, Cristian Garin, der sich gegen Jason Kubler klar mit 6:2 und 6:4 behaupten konnte. Auch Garin hat in München übrigens schon den Titel geholt.

Die Setzliste in Stockholm führt Stefanos Tsitsipas vor Cameron Norrie und Frances Tiafoe an. Oscar Otte ist der einzige deutschsprachige Starter. Der Kölner muss gegen Lokalmatador Elias Ymer ran. Der ebenso mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war wie Leo Borg, der Sohn von Tennis-Legende Björn Borg.

Hier das Einzel-Tableau in Stockholm