ATP: Struff und Altmaier starten mit Siegen in die Woche

Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff haben ihre Auftaktduelle bei den ATP-Turnieren in Belgrad und Metz gewonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 15:52 Uhr

© GEPA Pictures Jan-Lennard Struff steht in Metz im Achtelfinale

Altmaier setzte sich in der serbischen Hauptstadt am Montag in seinem Erstrundenduell mit 7:6 (7:1), 6:3 gegen den an Position acht gesetzten Italiener Luciano Darderi durch. Den nächsten Gegner des Davis-Cup-Spielers ermitteln Miomir Kecmanovic (Serbien) und Christopher O'Connell (Australien).

Beim parallel ausgetragenen ATP-Turnier in Metz kämpfte sich auch der Warsteiner Struff durch. Der 34-Jährige leistete sich gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko lange zu viele vermeidbare Fehler, steigerte sich dann aber und gewann 3:6, 6:4, 6:4. Nächster Gegner des Routiniers ist Corentin Moutet aus Frankreich.

Beide Profis werden auch bei den Davis-Cup-Finals ab dem 19. November in Malaga für die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann aufschlagen.