ATP Stuttgart: Angeschlagener Titelverteidiger Berrettini schon ausgeschieden

Matteo Berrettini, der beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart 2019 und 2022 den Titel geholt hat, ist in diesem Jahr schon in Runde eins gescheitert.

Matteo Berrettini hat noch viel Arbeit vor sich, wenn er bis Wimbledon tatsächlich wieder annähernd seine Hochform erreichen möchte. Der 27-jährige Römer, der in Stuttgart nach längerer Verletzungspause auf die ATP-Tour zurückgekehrt ist, verlor beim TC Weissenhof gleich zum Auftakt gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego mit 1:6 und 2:6. Lwdiglich 71 Minuten standen die beiden auf dem Center Court in Stuttgart. Berrettini wirkte vor allem im zweiten Satz körperlich noch nicht auf der Höhe.

Nach dem Matchball gratulierte Berrettini fair seinem Bezwinger. Und verließ wenige Augenblicke später mit Tränen in den Augen den Court. Sonego spielt nun entweder gegen Daniel Altmaier oder Christopher Eubanks.

Zuvor hatte sich mit Lorenzo Musetti ein weiterer Italiener für das Achtelfinale qualifiziert. Musetti bezwang den Kroaten Borna Gojo mit 7:6 (4) und 6:3.

Etwas überraschend setzte sich Jiri Lehecka gegen Marcos Giron in drei Sätzen durch.

Das Tableau in Stuttgart wird von Stefanos Tsitsipas vor Taylor Fritz angeführt. Alexander Zverev musste aufgrund seiner in Paris erlittenen Oberschenkelverletzung kurzfristig absagen.

