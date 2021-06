ATP Stuttgart: betway Match of the Day - Jurij Rodionov vs. Marin Cilic

Kann Jurij Rodionov seinen Siegeslauf in Stuttgart fortsetzen? Der österreichische Linkshänder fordert im betway Match of the Day mit Marin Cilic den US-Open-Sieger von 2014.

von tennisnet.com

© Getty Images Marin Cilic ist Favorit auf den Finaleinzug in Stuttgart

Wie heißt es so schön? Wer keine Chance hat, sollte diese wenigstens nutzen. Und natürlich stehen die Aussichten von Jurij Rodionov vor dem Halbfinal-Treffen mit Marin Cilic in Stuttgart nicht besonders rosig. Aber weiß man´s? Der Österreicher ist mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen, hat gegen Dominik Koepfer zunächst ein gepflegtes Linkshänder-Duell gewonnen, danach durch die Aufgabe von Peter Gojowczyk ein paar Kräfte gespart.

Am Freitagabend dann durfte Rodionov auf dem Center Court ran, unter nicht mehr ganz optimalen Bedingungen. Neben den Linien ward der Stuttgarter Rasen schon etwas feucht, Rodionov und sein australischer Counterpart Alex de Minaur kamen einige Male ins Schleudern. Jurij Rodionov ganz besonders, sein veritabler Sturz im dritten Satz ließ schon das Schlimmste, die Aufgabe nämlich, befürchten.

Cilic im Wimbledon-Finale gegen Federer

Marin Cilic hat das Drama bei staubtrockenen Bedingungen eher im Sportlichen gesucht, den Gang ins Tiebreak des zweiten Satzes hätte sich der US-Open-Champion von 2014 sparen können. Am Ende war es egal, Denis Shapovalov konnte so oder so nicht gegen Cilic ankommen. Die Formkurve des Veteranen scheint wieder nach oben zu zeigen, zu bewundern auch schon in Roland Garros, wo Cilic im Veteranen-Duell mit Roger Federer aber den Kürzeren zog.

Gegen Federer stand Cilic auch schon einmal in einem Wimbledon-Finale, 2017 war´s, da plagten den Kroaten Blasen an den Füßen. Davon ist in Stuttgart nichts bekannt. Cilic wirkt fit, Rodionov auch, es ist alles angerichtet für ein interessantes Generationen-Duell.

