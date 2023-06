ATP Stuttgart: Frances Tiafoe lässt es rrrrrrietschen, rrrratschen, kllllingelingen

Frances Tiafoe (ATP-Nr. 12) ist nach dem Aus von Nick Kyrgios der Mann für die besonderen Schläge auf dem Stuttgarter Rasen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 23:04 Uhr

© BOSS OPEN / Paul Zimmer Frances Tiafoe

Man hat in weiser Voraussicht nicht alles auf ein Pferd gesetzt, hier am Stuttgarter Weissenhof. Klar: Die Anlage ist quasi von Matteo Berrettini eingepfercht, oder eingekleidet, um im Genre zu bleiben - die Banden ums Turniergelände werben mit Hauptsponsor BOSS, der eben auch der persönliche Partner von Berrettini ist.

Aber nur auf Berrettini oder Kyrgios zu setzen, war wohl zu riskant: Beide kamen nach längeren Verletzungspausen nach Stuttgart, beide wirkten noch extrem eingerostet oder sogar angeschlagen bei ihrem ersten und einzigen Auftritt. Berrettini verließ dabei sogar unter Tränen den Center Court, Kyrgios bat seine Fans über die sozialen Medien um Geduld.

Frances Tiafoe: Wie Kyrgios, nur ohne Wahnsinn

Speziell das Aus von Kyrgios brachte das Turnier natürlich um ein gewisses Genie (und auch einen gewissen Wahnsinn), allerdings hat man mit Frances Tiafoe in Sachen Ballspiel ein weiteres gutes Eisen im Feuer. Der US-Amerikaner hebt sich von der sonstigen Tour positiv ab, seine Geschichte tut das eine (Papa Constant kam als Einwanderer aus Sierra Leone in die USA und war Bauarbeiter auf der Tennisanlage, auf der Tiafoe dann lernte), sein etwas anderes Spiel das andere. Denn Tiafoe bearbeitet den Tennisplatz etwas anders als der Großteil seiner Kollegen - die Vorhand ist gewöhnungsbedüftig, die Rückhand oft geschoben, aber mit dem guten Auge für die Situation. Dazu kommt der gute Aufschlag und viel Gefühl - auf Rasen eine gute Kombi.

Tiafoe macht Schwingdeling und Klingeling

Wie viel Talent Tiafoe für das Zusammenspiel zwischen Schläger und Ball hat, kann man übrigens gut hören. Die von Profis getroffenen Tennisbälle klingen ja ohnehin völlig anders als die auf dem gewohnten Clubgelände, durch das Aufkommen der Polyesterbespannungen (spielt quasi jeder!) allerdings auch "toter" als früher.

Tiafoe jedoch kann die Saite auch damit klingen lassen, und das ist beinah eine Kunst. Zu hören ist diese Fähigkeit, wenn er statt der geschobenen Rückhand zum Stopp ansetzt: Dann ritscht, ratscht, klingelingt und dingelingt es gleichzeitig, es ist ein gezirptes Schwingdeling und Klingeling, für das es kein vernünftiges Wort gibt, was irgendwie schade ist, denn eine eigene Kunstform ist es ja.

Für die muss man allerdings live vor Ort sein: TV und Livestream schön und gut, der satt getroffene Ball klingt aber nur live wirklich satt, der geritscht, geratschte eben auch nur dann wirklich geschwingeldingt.

Zu hören sicher auch heute am Weissenhof: Um 11 Uhr bereits trifft Tiafoe dann auf Lorenzo Musetti. Dessen Name fast so musikalisch anmutet wie Tiafoes Rückhandstopp.

