ATP Stuttgart: Jan-Lennard Struff zieht ins Halbfinale ein

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-250-Turnier von Stuttgart durch einen überzeugenden Zweisatzerfolg gegen Richard Gasquet in die Vorschlussrunde eingezogen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 16.06.2023, 21:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht im Stuttgart-Halbfinale

Jan-Lennard Struff steht beim Rasenturnier in Stuttgart im Halbfinale. In der Runde der letzten Acht setzte sich der 33-Jährige mit 6:4 und 7:5 gegen den Franzosen Richard Gasquet durch. Nun wartet der an Position vier gesetzte Pole Hubert Hurkacz auf Struff. Im zweiten Duell um den Finaleinzug stehen sich Frances Tiafoe (USA) und Marton Fucsovics (Ungarn) gegenüber.

"Ich freue mich natürlich, wieder Samstag vor den Fans spielen zu dürfen", sagte Struff bei ServusTV und fügte ehrgeizig an: "Die Reise ist hoffentlich noch nicht zu Ende."

Der Warsteiner Struff befindet sich derzeit in Topform. Weltranglistenplatz 24 ist Karrierebestwert für den Deutschen, der schon beim Masters in Madrid im Halbfinale stand. Gegen Gasquet konnte sich der Davis-Cup-Spieler vor allem auf seinen Aufschlag verlassen. Seinen 18 Assen standen nur zwei Doppelfehler gegenüber.

ServusTV Deutschland überträgt alle Centre-Court-Matches der BOSS OPEN 2023 live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On!

ATP Stuttgart: Spieler, Auslosung, Preisgeld, TV, Livestream - alle Infos zu den BOSS Open 2023

Zum Einzel-Draw in Stuttgart