ATP Stuttgart: Kommt es zur deutsch-österreichischen Revanche?

Die beiden Davis-Cup-Doppel Deutschlands und Österreichs könnten wie schon in München auch in Stuttgart aufeinander treffen. In der bayerischen Landeshauptstadt hatten sich Alexander Erler und Lucas Miedler gegen Tim Pütz und Kevin Krawietz durchgesetzt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 19:45 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Das Finalbild in München 2023: Tim Pütz, Kevin Krawietz, Alexander erler und Lucas Miedler

Der Spielplan bei den ATP-Tour-250-Turnieren bringt es mit sich, dass am Viertelfinal-Freitag der Einzel nur ein Halbfinale im Doppel ausgetragen wird. Dies fällt heute in Stuttgart Alexander Erlwer und Lucas Miedler zu, die allerdings einen harten Brocken vorgesetzt bekommen: nämlich Nikola Mektic und Mate Pavic. Sollte sich das österreichische Davis-Cup-Doppel allerdings durchsetzen, dann stehen die Zeichen gut, dass es tatsächlich zur Neuauflage des Endspiels in München vor ein paar Woche kommt.

Gut, Tim Pütz und Kevin Krawietz müssten dann am Samstag noch Rohan Bopanna und Matthew Ebden besiegen - wahrlich keine Laufkundschaft. Die beiden Routiniers haben in dieser Saison schon den Titel in Indian Wells geholt.

Erler und Miedler schon in Acapulco erfolgreich

Spannend wäre es allerdings schon, sollte Erler/Miedler wie schon in München auf Krawietz/Pütz treffen. Unter völlig anderen Voraussetzung: Beim MTTC Iphitos wird bekanntlich auf Sand gespielt, beim TC Weissenhof seit ein paar Jahren auf Rasen. Und auch wenn es in München an den letzten drei Tagen ein wenig wärmer geworden ist: Mit den sommerlichen Temperaturen, die in dieser Woche in Stuttgart herrschen, ändern sich auch die Spielanlagen.

Erler und Miedler haben 2023 ja schon in Acapulco zugeschlagen, halten also bei zwei Saisontiteln. Da kann Kevin Krawietz, der zu Beginn des Jahres eine Babypause einlegen musste, nicht mithalten: Der letzte Triumph datiert aus dem Frühjahr 2022, errungen in München gemeinsam mit Andreas Mies. Tim Pütz hatte wenige Wochen davor an der Seite von Michael Venus in Dubai zugeschlagen.

Hier das Doppel-Tableau in Stuttgart