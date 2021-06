ATP Stuttgart: Shapovalov, Hurkacz, Auger-Aliassime - der betway Favoritencheck

Am Montag, 07. Juni 2021, beginnt das traditionelle ATP-Tour-250-Turnier bei TC Weißenhof in Stuttgart. Im betway Favoritencheck sehen wir Denis Shapovalov, Hubert HurkaczundFélix Auger-Aliassimevorne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2021, 18:27 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov spielt in Stuttgart um den Titel mit

Die Verschiebung der French Open 2021 um eine Woche nach hinten hat die Veranstalter des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart vor ein paar Denkaufgaben gestellt. Denn das Traditionsevent beim TC Weißenhof findet nun parallel zur zweiten Woche des zweiten Majors der Saison 2021 statt. Je nach Turnierverlauf könnten noch weitere Stars nach Stuttgart kommen - drei herausragende Starter liegen im betway Favoritencheck aber in jedem Fall weit vorne.

Hubert Hurkacz hat in dieser Saison seinen größten Karriere-erfolg gefeiert. Der Pole gewann das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami, schlug dort im Endspiel Jannik Sinner. Der Spielstil von Hurkacz, der mit einem starken Aufschlag operiert und die Bälle extrem flach spielt, kommt auf Rasen besonders gut zu tragen. Hurkacz ist in Stuttgart an Position zwei gesetzt, könnte nach einem Freilos auf den Schweizer Dominic Stephan Stricker treffen.

Shapovalov kommt frisch nach Stuttgart

Denis Shapovalov wiederum hat auf Rasen schon einen bemerkenswerten Triumph gefeiert: 2016 gewann der Kanadier das Junioren-Turnier in Wimbledon, auf der ATP-Tour klappte es 2019 in Stockholm mit dem Debüt-Erfolg. Shapovalov ließ vor wenigen Tagen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom aufhorchen, als er Rafael Nadal am Rande einer Niederlage hatte. Auf die French Open hat Shapovalov aufgrund einer leichten Schulterverletzung verzichtet, in Stuttgart sollte der Linkshänder aber wieder topfit an den Start gehen. Die erste Aufgabe wird gleich haarig: Shapovalov muss entweder gegen Lloyd Harris oder den großen Rasen-Spezialisten Feliciano Lopez ran.

Der TC Weißenhof in Stuttgart - traditioneller Turnierstandort auf der ATP-Tour

Félix Auger-Aliassime kommt mit guten Erinnerungen zurück nach Stuttgart. 2019 stand der Kanadier hier im Endspiel, verlor damals gegen einen überragenden Matteo Berrettini in zwei Sätzen. Auch Auger-Aliassime genießt zu Beginn ein Freilos, soielt dann entweder gegen Gilles Simon oder Lloyd Harris.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart