ATP Stuttgart live: Yannick Hanfmann vs Ugo Humbert im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann trifft im Achtelfinale des ATP-Turniers von Stuttgart auf Ugo Humbert - ab 12.30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 22:33 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann, Ugo Humbert

Yannick Hanfmann (ATP-Nr. 96) schlug am Mittwoch Jeremy Chardy mit 6:4, 6:4, jetzt geht's gegen dessen Landsmann Ugo Humbert (ATP-Nr. 32)- der ist am Weissenhof an Position 6 gesetzt.

Es ist das erste Duell der beiden.

Hanfmann vs. Humbert - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Ugo Humbert gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart