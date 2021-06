ATP Stuttgart: Marin Cilic vs Jurij Rodionov im TV, Livestream und Liveticker

Jurij Rodionov (ATP-Nr. 142) trifft in seinem ersten ATP-Halbfinale auf Grand-Slam-Champ Marin Cilic (ATP-Nr. 47). Live ab ca. 12.30 Uhr bei ServusTV und bei uns im Matchtracker!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2021, 06:27 Uhr

© Getty Images Marin Cilic, Jurij Rodionov

Juri Rodionov schlug am Freitagabend Alex de Minaur mit 3:6, 6:3 und 7:6 (4) und zog damit in sein erstes Halbfinale auf ATP-Ebene ein. Dort trifft er am Samstag auf Marin Cilic, seines Zeichens US-Open-Sieger 2016.

Es ist die erste Begegnung der beiden.

Jurij Rodionov vs. Marin Cilic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jurij Rodionov und Marin Cilic gibt es ab 12.30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

