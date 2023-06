ATP Stuttgart: Nick Kyrgios freut sich auf die beste Zeit des Tennisjahres

Nick Kyrgios steigt beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart nach längerer Pause wieder in den Tourbetrieb ein. ServusTV überträgt die Matches in Deutschland ab Montag live.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 19:06 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios steigt in Stuttgart wieder ein

Nick Kyrgios und der Rasen - das ist seit Jahren eine sehr innige Beziehung. Im vergangenen Jahr schaffte der der Australier sogar bis ins Endspiel von Wimbledon, war dort in der Lage, Novak Djokovic voll zu fordern. Und verlor knapp in vier Sätzen.

Danach ging in der Saison 2022 nicht mehr viel für Kyrgios, auch wenn er mit Kumpel Thanasi Kokkinakis erstmals an den ATP Finals teilnahm. Im Einzel verpasste Kyrgios die Qualifikation klar, auch weil es in Wimbledon im vergangenen Jahr keine Weltranglisten-Punkte gab. In dieser Spielzeit wollte der Mann aus Canberra wieder voll angreifen, musste sich aber einer Operation am Knie unterziehen.

Kyrgios in Stuttgart 2022 im Halbfinale

In Stuttgart kehrt Nick Kyrgios nach der Zwangspause nun zurück, er beginnt gegen den Chinesen Yibing Wu. „Es hat ungefähr fünf Monate gedauert, bis ich wenigstens wieder spielen , mich bewegen und gegen diese Jungs antreten konnte“, so Kyrgios am Sonntag in Stuttgart. „Es war schwierig, war zeitweise war es auch einfach großartig, zuhause bei der Familie zu sein. Tennis ist ein Sport, wo man die meiste Zeit des Jahres unterwegs ist, und für mich war es wichtig, zuhause zu sein. Aber alle anderen spielen zu sehen, war manchmal nicht einfach. Ich bin einfach super begeistert, dass es meinem Knie ein bisschen besser ist und ich in der Lage bin zu spielen,“

Und das auf den Rasenplätzen des TC Weissenhof. „Die Rasensaison ist die beste Zeit des Jahres für mich“, so Kyrgios. „Ich komme bei einem Turnier zurück, bei dem ich in der Vergangenheit gut gespielt, einige starke Matsches geliefert habe. Die Zuschauer unterstützen mich hier immer, und die Atmosphäre ist wirklich toll.“

Im vergangenen Jahr hat Nick Kyrgios in Stuttgart das Halbfinale erreicht. Und scheiterte dort an Andy Murray.

