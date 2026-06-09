BOSS OPEN: Struff mit Dreisatzsieg gegen Qualifikanten, Hanfmann macht es glatt

Beim ATP-250er-Turnier in Stuttgart ist Jan-Lennard Struff mit einem Sieg in die Rasensaison gestartet. Gegen den Qualifikanten Alexis Galarneau siegte der 36-Jährige mit 6:2, 6:7(5) und 6:3. Auch Yannick Hanfmann steht in der zweiten Runde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 22:18 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff startet erfolgreich in Stuttgart.

Der Wechsel auf den Rasen ist für Jan-Lennard Struff und auch Yannick Hanfmann geglückt. Beide deutschen Routiniers setzten sich am Dienstag in der ersten Runde des Turniers in Stuttgart durch. Struff hatte dabei die Herausforderung gegen Qualifikant Alexis Galarneau, den Vorteil des Gegners von bereits zwei gespielten Rasenmatches zu Nichte zu machen.

Und das gelang dem Sauerländer ganz hevorragend. Der erste Satz war eine klare Angelegenheit für Jan-Lennard Struff, der direkt mit einem Break in die Partie starten durfte und bei eigenem Serve seinem Gegner aus Nordamerika nichts anbieten wollte. Da Galarneau einen weiteren Aufschlagverlust zum 2:5 hinnehmen musste, konnte Struff nach einer knappen halben Stunden den ersten Satz beenden.

Im zweiten Durchgang stabilisierte die Nummer 187 der Welt sein Spiel deutlich und sich zum Abschluss mit einem sehr guten Tiebreak belohnte. So ging es in einen dritten Durchgang, in dem sich Jan-Lennard Struff nochmal steigern konnte und nach Break um 3:1 das Match nach 2:08 Stunden zu machen konnte. In der zweiten Runde trifft Struff auf Alexander Bublik, der an Position drei gesetzt mit einem Freilos aus der ersten Runde kommt.

Hanfmann reichen zwei Tiebreaks

Yannick Hanfmann setzte sich im ersten Match des Tages im Tennisclub Weissenhof in zwei Sätzen durch. Der Karlsruher siegte in einem knappen Duell gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 7:6(5) und 7:6(4). Dabei hätte Yannick Hanfmann die Partie bereits vorzeitig entscheiden können, hatte beim Stand von 5:4 jedoch kein Glück mit der Verwertung der beiden Matchbälle bei Aufschlag Kovacevic.

Nach dem erfolgreichen Tiebreak-Duellen trifft Hanfmann in der zweiten Runde auf den Italiener Mattia Bellucci, der gegen den im Turnier an Position sieben gesetzten Alejandro Davidovich Fokina 6:2, 6:7(5) und 6:1 gewann.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Stuttgart