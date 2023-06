ATP Stuttgart: Wird Tsitsipas endlich zum Rasenflüsterer?

Beim ATP-Turnier in Stuttgart greift am Donnerstagabend auch Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) ins Turniergeschehen ein - als Topgesetzter. Generell ist beim Griechen auf Rasen noch Luft nach oben.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 12:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© BOSS Open /Paul Zimmer Stefanos Tsitsipas

Eigentlich, so auf den ersten Blick, sollte man meinen, dass Stefanos Tsitsipas ein Mann für den Rasen sein sollte. Ein Techniker mit Gefühl, gutem Aufschlag und wenig Angst vorm Netz, dazu die einhändige Rückhand, die man, gefangen im Gedankenkreis der Rasenkönner früherer Jahre, natürlich mit Rasentennis verbindet (McEnroe! Becker! Edberg! Stich! Sampras! Federer!).

Doch so richtig viel lief bislang noch nicht zusammen für "Tsitsi" auf dem grünen Grün. 20:13 lautet die Bilanz, einzig der Turniersieg auf Mallorca im Vorjahr nimmt sich so richtig positiv heraus. Ansonsten aber ging es noch nie weiter als ins Viertelfinale auf Grasevents für Tsitsipas. In Wimbledon selbst erreichte er nur ein Mal die zweite Woche, 2018, als er im Achtelfinale John Isner unterlag. Im Vorjahr? Wäre vielleicht mehr drin gewesen, Nick Kyrgios war es hier, der Tsitsipas einen Strich durch die Rechnung machte, in einem denkwürdigen Wimbledonmatch in Runde 3, in dem Tsitsipas von den negativen Selbstgesprächen des Australiers so beeindruckt war, dass er irgendwann versuchte, Kyrgios am Netz abzuschießen.

Woran liegt's also, dass der große Rasen-Durchbruch noch auf sich warten lässt? Klar, ein besserer, giftigerer Slice wäre speziell auf Gras hilfreich - aber vielleicht erinnern wir uns auch mal an Worte von Alexander Zverev. Der hatte einst erklärt, die Zeit, die man auf Rasen verbringe, sei im gesamten Jahr doch recht kurz. Heißt also: Erfahrung hilft - und deswegen hätten die alten Hasen einen recht großen Vorteil. Siehe: Novak Djokovic, von Natur aus nicht der Spieler, den man auf den ersten Blick mit Rasentennis in Verbindung bringt. Und der mittlerweile eben dennoch mit sieben Wimbledon-Titeln gesegnet ist.

Tsitsipas auf Rasen: Oder lag's an den Gegnern?

Die Erfahrung hatte sich Tsitsipas im vergangenen Jahr durchaus antrainieren wollen, mit Starts in Stuttgart, Halle, Mallorca und Wimbledon. Und letztlich hatte er Auslosungspech. Zwei Mal Kyrgios (Halle und Wimbledon) und ein Mal Murray (in Stuttgart) standen im Weg, zwei absolute Könner auf Gras eben. Und in Mallorca holte er ja seinen Turniersieg. Kann Tsitsipas also doch mehr auf Gras, als der erste Blick auf die Statistik vorgibt? Jep!

Apropos Rasenkönner und einhändige Rückhand: Mit Richard Gasquet trifft er am Abend (ab 17 Uhr) auf einen weiteren Techniker. Der Franzose stand Tsitsi auch schon mal im Weg auf Gras, 2018 in 's-Hertogenbosch, als er in zwei Tiebreaks siegte und Tsitsipas, damals noch die Nummer 37 der Welt, eine frühe Halbfinalteilnahme auf Rasen vermasselte.

ServusTV Deutschland überträgt alle Centre-Court-Matches der BOSS OPEN 2023 live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On!

ATP Stuttgart: Spieler, Auslosung, Preisgeld, TV, Livestream - alle Infos zu den BOSS Open 2023

Zum Einzel-Draw in Stuttgart