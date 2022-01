ATP Sydney: Murray, Karatsev, Opelka im Halbfinale

Turnierfavorit Aslan Karatsev und Altmeister Andy Murray haben beim ATP-Tour-250-Event in Sydney die Vorschlussrunde erreicht. Murray muss nun gegen Reilly Opelka ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2022, 11:15 Uhr

© Getty Images Andy Murray spielt am Freitag gegen Reilly Opelka

Womöglich sind bei Andy Murray am Donnerstag gemischte Gefühle aufgekommen. Die Auslosung für die Australian Open 2022 hat nämlich ein Treffen mit Nikoloz Basilashvili ergeben - und den hatte Murray im Achtelfinale von Sydney doch gerade erst knapp in drei Sätzen geschlagen. Andererseits verlief das Match gegen David Goffin aus Sicht von Murray zufriedenstellend. Der Belgier musste nach dem Verlust des ersten Satzes aufgeben, Murray hatte diesen mit 6:2 gewonnen. Nach der Pleite vergangene Woche gegen Facundo Bagnis in Melbourne ein starkes Comeback von Murray, der seit ein paar Wochen mit dem deutschen Coach Jan de Witt zusammen arbeitet.

Im Halbfinale geht es am Freitag für Murray gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka. Der konnte sich gegen seinen Landsmann Brandon Nakashima mit 7:6 (4) und 6:2 behaupten.

Auch die Nummer eins des traditionsreichen 250er-Events hat die Vorschlussrunde erreicht: Aslan Katasev besiegte Lorenzo Sonego mit 6:2, 3:6 und 6:2 und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Maxime Cressy und Daniel Evans. Der US-Amerikaner stand am Sonntag noch im Endspiel von Melbourne, unterlag dort Rafael Nadal. Evans wiederum wusste beim ATP Cup in Sydney zu überzeugen.

