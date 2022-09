ATP Tel Aviv live: Dominic Thiem vs. Laslo Djere im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem bekommt es in Runde eins des ATP-250-Events von Tel Aviv mit dem Serben Laslo Djere zu tun. Das Match ist als zweites Spiel nach 15:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky sowie bei TennisTV angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2022, 10:09 Uhr

Dominic Thiem trifft in Tel Aviv auf Laslo Djere

Dominic Thiem kommt immer besser in Fahrt - das bezeugen die jüngsten Leistungen. Zwar setzte es zuletzt beim ATP-250-Event von Metz eine Zweitrundenniederlage, doch durfte sich der Niederösterreicher dort seit geraumer Zeit wieder einmal mit einem Mann aus den Top-10 der Weltrangliste messen: Hubert Hurkacz.

Ein Spieler dieser Marke könnte in Tel Aviv erst im Endspiel warten, einzig Novak Djokovic - topgesetzt beim ATP-250-Event - hat diesen Status inne. Dominic Thiem muss zunächst seine Aufktakthürde nehmen, am Montagnachmittag geht es gegen Laslo Djere aus Serbien, gegen den Thiem das bislang einzige Duell auf der ATP-Tour - 2019 in Rio de Janeiro - hat verloren geben müssen. Djere ist die Nummer 72 der Tenniswelt.

Thiem vs. Djere - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Dominic Thiem und Laslo Djere ist als zweites Spiel nach 16.00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky sowie bei TennisTV angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.