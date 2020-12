ATP: Thiem gegen Nadal um Preis für fairsten Sportsmann

Traditionell vergibt die ATP auch am Ende der verkürzten Tennissaison 2020 mehrere Auszeichnungen an ihre Spieler. Neben den Fans stimmen vor allem die Spieler und die Coaches ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.12.2020, 22:16 Uhr

© Getty Images Zwei, die sich gut verstehen: Rafael Nadal und Dominic Thiem

Dominic Thiem und Rafael Nadal haben sich 2020 zwei großartige Matches geliefert: Zunächst im Viertelfinale der Australian Open, zuletzt in der Gruppenphase der ATP Finals. Beide Partien konnte Thiem für sich entscheiden - unter anderem, weil er vier Tiebreaks in Folge gegen den spanischen Großmeister gewinnen konnte. In der dritten Auseinandersetzung können nun weder Thiem noch Nadal den Ausgang beeinflussen: Es geht nämlich um die Auszeichnung für den fairsten Sportsmann auf der ATP-Tour, benannt nach dem großen Stefan Edberg. Ebenfalls in der Verlosung sind in dieser Kategorie Diego Schwartzman und John Millman. Über den Sieger bestimmen die ATP-Spieler via Abstimmung.

Wie auch über den Comeback-Spieler des Jahres, den am meisten verbesserten Spieler sowie den Newcomer des Jahres. In letzterer Kategorie ist mit Jurij Rodionov ein weiterer Österreicher nominiert. Über die Auszeichnung für den Coach der Spielzeit 2020 befinden die Trainer, die auf der ATP-Tour engagiert sind. Hier könnte Nicolas Massu, der Coach von Dominic Thiem, reüssieren.

Hier die Liste der Nominierten

Fairster Spieler (Stefan Edberg Award) Rafael Nadal (ESP), Dominic Thiem (AUT), Diego Schwartzman (ARG), John Millman (AUS) Comeback-Spieler des Jahres Kevin Anderson (RSA), Andrey Kuznetsov (RUS), Milos Raonic (CAN), Vasek Pospisil (CAN) Meist verbesserter Spieler Schwartzman, Ugo Humbert (FRA), Jannik Sinner (ITA), Andrey Rublev (RUS) Newcomer des Jahres Carlos Alcaraz (ESP), Sebastian Korda (USA), Lorenzo Musetti (ITA), Jurij Rodionov (AUT), Emil Ruusuvuori (FIN), Thiago Seyboth Wild (BRA) Trainer des Jahres Nicolas Massu (Dominic Thiem), Gilles Cervara (Daniil Medvedev), Juan Ignacio Chela (Diego Schwartzman), Fernando Vicente (Andrey Rublev), Ricardo Piatti (Jannik Sinner)