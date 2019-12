ATP: Thiem, Kyrgios, Bautista Agut gewinnen Lieblingsturniere

Doha, Acapulco und Indian Wells - das sind die drei Turniere, die von den Profis der ATP-Tour zu den jeweils besten ihrer Kategorie gewählt wurden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2019, 08:58 Uhr

© Getty Images Glory days in Indian Wells - Dominic Thiem und Roger Federer

Geht man nach dem Votum der Profis der ATP-Tour, dann kommt nach dem Abschluss des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells nichts Besseres mehr nach: Das traditionelle Event in der kalifornischen Wüste, im eigenen Verständnis auch als fünftes Major begriffen, wurde mal wieder zum beliebtesten Turnier in der höchsten Kategorie nach den Grand-Slam-Events gewählt. Es ist davon auszugehen, dass Dominic Thiem dagegen keine Einwände hatte: Der Österreicher hat in Indian Wells 2019 im Endspiel gegen Roger Federer sein erstes 1000er gewonnen.

Gar nicht allzu lange davor hat sich Nick Kyrgios in die Siegerliste des ATP-Tour-500-Turniers eingetragen. Mit einem beeindruckenden Lauf, dem Rafael Nadal, Stan Wawrinka, John Isner und im Endspiel Alexander Zverev zum Opfer gefallen sind. Die prominente Besetzung hat dem Event in Mexiko nicht geschadet, es wurde als beliebtestes 500er ausgezeichnet.

In Sachen 250er musste man erst recht nicht lange warten: Gleich zu Jahresbeginn geht es nämlich in Doha zur Sache. Besser wurde es in Sachen Flair und Beliebtheit eines Turniers dann nicht mehr, Roberto Bautista Agut setzte sich nach dem Erfolg gegen Novak Djokovic in der Vorschlussrunde gegen Tomas Berdych schließlich die Krone auf.