ATP Tokio: Giron überrumpelt Ruud, Paul sicher weiter

Dämpfer für Casper Ruud im Kampf um einen Platz bei den ATP Finals in Turin. Der Norweger unterlag Marcus Giron im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio mit 4:6 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 16:01 Uhr

© Getty Images Marcus Giron war in Tokio zu stark für Casper Ruud

Alexander Zverev wird die Nachricht aus Tokio mit Freude aufgenommen haben: Denn mit Casper Ruud ist einer seiner Konkurrenten um einen Platz bei den ATP Finals in Turin gegen Marcus Giron sang- und klanglos mit 4:6 und 3:6 ausgeschieden. Damit muss Ruud in Basel und danach in Paris-Bercy noch einige Punkte einfahren, um wieder in Turin spielen zu dürfen. Im vergangenen Jahr erreichte er das Endspiel.

Keine Probleme hatte Tommy Paul. Der US-Amerikaner gewann gegen seinen Landsmann Mackenzie McDonald mit 6:4 und 6:2 und trifft im Viertelfinale entweder auf Jordan Thompson und Ben Shelton.

