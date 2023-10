ATP Tokio: Nächster Drei-Satz-Sieg - Ben Shelton braucht jetzt einen Ruhetag!

Ben Shelton ist in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen. Und benötigte gegen Jordan Thompson wieder drei Sätze.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 15:59 Uhr

Wenn er nun schon erstmals in Tokio aufgeigt, dann spielt Ben Shelton eben auch gleich sein Nenngeld aus. In Runde eins trieb es der US-Open-Halbfinalist sogar bis zum Äußersten, schlug Lokalmatador Taro Daniel im Tiebreak des dritten Satzes. Gegen Jordan Thompson verlief das Achtelfinale am Mittwoch nun nicht ganz so dramatisch: Shelton gewann mit 6:7 (4), 6:4 und 6:3. Und wird über den morgigen Ruhetag sehr froh sein.

Im Viertelfinale bekommt es Shelton nun mit Tommy Paul zu tun. Die beiden haben bislang zweimal gegeneinander gespielt, jeweils zu großen Anlässen: Bei den Australian Open Anfang dieses Jahres setzte sich Paul im Achtelfinale durch, ein paar Monate später bei den US Open gelang Shelton im Viertelfinale die Revanche.

Titelverteidiger Fritz erst morgen wieder im Einsatz

Ebenfalls unter den letzten acht Spielern sind auch Félix Auger-Aliassime und Marcus Giron. Beide mussten im Vergleich zu Shelton aber deutlich weniger hart arbeiten: Auger-Aliassime bezwang Sebastian Ofner mit 6:4 und 6:1, Giron gewann gegen die Nummer zwei des Turniers, Casper Ruud, überraschend glatt mit 6:3 und 6:4.

Turnierfavorit und Titelverteidiger Taylor Fritz spielt sein Achtelfinale erst morgen. Es geht gegen Lokalmatador Shintaro Mochizuki.

