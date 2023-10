ATP Tokio: Ruud im Achtelfinale, Karatsev überrascht gegen Tiafoe

Während Casper Ruud einigermaßen sicher in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen ist, musste sich Frances Tiafoe bereits verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2023, 16:33 Uhr

© Getty Images Casper Ruud peilt noch einen Platz in Turin an

Die aktuellen Turniere auf der ATP-Tour stehen ja ganz eindeutig im Zeichen der Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Wer sich noch nicht qualifiziert hat (so wie Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Jannik Sinner - und eigentlich auch Andrey Rublev), der sollte zwingend ein paar Punkte mitnehmen. In dieser Woche am besten aus Tokio, wo im Gegensatz zu Antwerpen und Stockholm ja um 500 Punkte für den Champion gespielt wird.

Alexander Zverev hat dies nicht beherzigt. Und muss nach seiner Erstrunden-Pleite gegen Jordan Thompson nun mitansehen, wie die Konkurrenten um einen Startplatz in Turin in der japanischen Hauptstadt abschneiden.

Ruud schon morgen im Achtelfinale im Einsatz

Taylor Fritz hat da schon mal ganz ordentlich vorgelegt, am frühen Dienstagnachmittag in Tokio gegen Cameron Norrie sicher gewonnen. In der Abendsession zog nun auch Casper Ruud nach. Der Norweger stand im vergangenen Jahr in Turin im Endspiel (und verlor dort gegen Novak Djokovic), in dieser Spielzeit läuft es nicht ganz so rund. Gegen Yosuke Watanuki reichte es nach einem hart umkämpften ersten Satz dennoch zu einem 7:6 (6) und 6:3 und damit zum Einzug ins Achtelfinale, in dem Ruud schon morgen auf Marcus Giron trifft.

Ausgeschieden ist dagegen Frances Tiafoe. Der Us-Amerikaner musste sich Aslan Karatsev mit 3:6 und 6:7 (4) geschlagen geben. dabei führte Tiafoe im Tiebreak des zweiten Satzes schon mit einem Minibreak mit 4:3 - sollte danach aber keinen Punkt mehr machen.

