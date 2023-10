ATP Tokio: Shelton ringt Giron nieder

In einem Match mit immer wieder wechselnden Läufen besiegte Ben Shelton im Halbfinale des ATP-500-Turniers seinen Landsmann Marcos Giron in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 10:37 Uhr

© Getty Images Mit dem Rücken zur Wand drehte Ben Shelton noch das Match gegen Marcos Giron.

Vorsicht war für Ben Shelton im rein US-amerikanischen Halbfinale gegen Marcos Giron beim ATP-500er-Turnier in Tokio geboten, schließlich ging das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden Spieler in diesem Jahr in Delray Beach in zwei Sätzen an den 30-jährigen Giron.

Zu Beginn des Matches brachten beide Spieler ihre Aufschlagspiele souverän durch, ohne ihrem Gegenüber auch nur eine Break-Chance zu gestatten. Im siebten Spiel war es der 21-jährige Shelton, der seine zweite Break-Möglichkeit nutzen konnte und beim Stand von 5:4 auf den Satzgewinn servierte. Giron kehrte aber noch einmal in den Satz zurück und erzwang die Entscheidung im Tiebreak. Nach einer schnellen 2:0-Führung für den Youngster spielte Giron wie entfesselt auf und holte sich sieben Punktgewinnen in Folge den ersten Durchgang.

Mit dem Satzgewinn im Rücken nutzte der ehemalige College-Spieler der University of California das Momentum und holte sich im zweiten Durchgang im fünften Game das Aufschlagspiel seines Gegners ohne Verlustpunkt und legte ein weiteres Break zur 5:2-Führung nach. Diesmal war es Shelton, der sich nicht geschlagen geben wollte und kämpfte sich mit vier Spielgewinnen in Folge zurück. Beim Stand von 6:5 hatte der Weltranglisten-19- sogar drei laufende Satzbälle, ließ diese aber aus und musste die erneute Entscheidung im Tiebreak hinnehmen. Dort holte sich Giron das erste Mini-Break, musste aber den 2:4-Vorsprung noch an Shelton abgeben, der mit einem Überkopf-Ball beim zweiten Nachfassen den Satzausgleich mit 7:5 fixieren konnte.

Zu Beginn des dritten Durchgangs konnte Giron im zweiten Spiel insgesamt drei Break-Bälle nicht nutzen, musste dann aber seinen Aufschlag vorentscheidend zum 3:5 abgeben. Mit einem Ass beendete Shelton nach 2:50 Stunden den 6:7 (2), 7:6, 6:4-Erfolg.

Im Endspiel trifft der Linkshänder, der erstmals in einem ATP-Finale steht, auf den Sieger der zweiten Halbfinal-Partie zwischen dem Japaner Shintaro Mochizuki und Aslan Karatsev.

