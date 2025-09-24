ATP Tokio: Starker Auftakt von Altmaier

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Tokio einen überzeugenden Auftaktsieg gefeiert. Der Kempener setzte sich gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:5, 6:3 durch und zog ins Achtelfinale ein.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 10:54 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier mit starker Performance

Daniel Altmaier startete stabil in die Partie und überzeugte über zwei Sätze vor allem mit seinem Aufschlag. Mit einer Gesamtquote von 69 Prozent beim ersten Service und nur einem Doppelfehler behielt er die Kontrolle über die Ballwechsel. Der frischverheiratete Denis Shapovalov dagegen streute gleich fünf Doppelfehler ein und musste von Beginn an um seinen Rhythmus kämpfen.

Auch in den wichtigen Momenten präsentierte sich Altmaier nervenstark. Vier seiner acht Breakchancen nutzte er konsequent, während Shapovalov lediglich eine von fünf Möglichkeiten verwerten konnte. So baute der Deutsche immer wieder Druck auf und setzte sich Stück für Stück ab.

In den Ballwechseln zeigte Altmaier Konstanz, sammelte 28 Punkte als Rückschläger und gewann insgesamt 70 Zähler – deutlich mehr als sein Gegner. Die maximale Serie von sechs Spielen in Folge unterstrich seine Überlegenheit. Shapovalov wirkte mitunter unkonzentriert und fand kaum Mittel, das Match zu drehen.

Am Ende standen 13 gewonnene Spiele für Altmaier zu Buche, der damit souverän ins Achtelfinale einzog. Dort trifft er nun auf den Sieger der Partie zwischen Damir Dzumhur und Aleksandar Vukic.

