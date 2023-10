ATP Tokio: Titelverteidiger Fritz kommt gut aus den Startlöchern

Titelverteidiger Taylor Fritz ist mit einem souveränen Zwei.Satz-Erfolg gegen Cameron Norrie in das ATP-Tour-500-Turnier in Tokio gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2023, 09:09 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat in Tokio einen überzeugenden Start hingelegt

Wenn Taylor Fritz auch in diesem Jahr bei den ATP Finals in Turin dabei sein möchte, dann braucht der US-Amerikaner dringend noch ein paar Punkte. Und wo könnte sich Fritz diese besser holen als an jenem Ort, an dem er im vergangenen Jahr triumphiert hatte - in Tokio nämlich? Die japanische Hauptstadt scheint Fritz jedenfalls Spaß zu machen: Denn die potenziell sehr schwierige Hürde Cameron Norrie hat er mit 6:4 und 6:3 nach nur 80 Minuten Spielzeit souverän übersprungen.

Im Race to Turin liegt Fritz aktuell auf Position neun, der Rückstand auch den Achten, Holger Rune, beträgt lediglich 145 Punkte. Der Däne kann in der laufenden Woche in Stockholm maximal 250 Punkte holen, Fritz in Tokio dagegen 500.

De Minaur mit Außenseiterchancen

Ganz außen vor im Kampf um einen der Startplätze bei den inoffiziellen ATP-Weltmeisterschaften ist ja auch Alex de Minaur nicht. Der Australier müsste allerdings einen außergewöhnlichen Lauf hinlegen. Zunächst einmal in Tokio, wo sich de Minaur mit Jack Draper mehr als drei Stunden lang duellierte und schließlich nach einem 4:6, 7:6 (4) und 7:6 (1) als Sieger vom Platz ging.

Bereits gestern ist mit Alexander Zverev ein Turin-Aspirant ausgeschieden. Zverev, aktuell auf Position sieben im Race, verlor gegen Jordan Thompson glatt in zwei Sätzen.

