ATP Tokio: Zhizhen Zhang revanchiert sich an Hubert Hurkacz

Shanghai-Champion Hubert Hurkacz ist in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio gescheitert. Der Pole unterlag Zhizhen Zhang im Tiebreak des dritten Satzes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 13:28 Uhr

© Getty Images Diesmal hat Zhizhen Zhang gegen Hubert Hurkacz gewonnen

Satz vor, Break vor - das hätte Hubert Hurkacz gegen Zhizhen Zhang eigentlich reichen können. Aber der Chinese revanchierte sich im letzten Erstrunden-Match beim ATP-Tour-500-Turnier in Tokio an Hurkacz, der ihn noch in Shanghai besiegt hatte. Zhang drehte die Partie und gewann noch mit 3:6, 6:4 und 7:6 (4).

Zhang trifft im Achtelfinale nun auf Aslan Karatsev. Der Russe hatte sich am Dienstag etwas überraschend gegen Frances Tiafoe behauten können.

