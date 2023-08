ATP Toronto: Davidovich Fokina kämpft Ruud nieder

In einem dramatischen Match besiegte der Zverev-Bezwinger Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien beim ATP 1000er-Turnier in Toronto den an Nr. 3 gesetzten Norweger Casper Ruud und trifft im Viertelfinale auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 22:17 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokine besiegt Casper Ruud in einem dramatischen Dreisatz-Match.

Vor der heutigen Begegnung standen sich der Weltranglisten-5. Casper Ruud und Alejandro Davidovich Fokina auf der Tour zweimal gegenüber. Während der Norweger 2019 bei den Next Gen ATP Finals in Mailand in der Gruppenphase siegen konnte, triumphierte 2021 der Spanier in der dritten Runde von Roland Garros in fünf Sätzen.

Im ersten Durchgang hielten beide Spieler ihre Aufschlagspiele, wobei Ruud die einzigen vier Möglichkeiten im Satz zum Break ungenutzt ließ. Nach fünf Mini-Breaks zum Auftakt im Tie-Break konnte sich Davidovich Fokina eine 6:2-Führung erspielen, anschließend verwertete der 24-jährige seinen dritten Satzball.

Nach je einem Break in der Anfangsphase sollte das neunte Spiel bei Aufschlag von Davidovich Fokina die Vorentscheidung im zweiten Akt bringen. Im Anschluss an einen verlorenen Punkt nach Underarm-Serve servierte der Spanier zwei Doppelfehler in Folge und besiegelte mit einer ins Netz geschlagenen Rückhand den Aufschlagverlust ohne Punktgewinn. Anschließend servierte Ruud souverän zum Satzausgleich aus.

Im dritten Satz knüpfte Ruud an seine Leistung im zweiten Satz nahtlos an und konnte seinem Kontrahenten sofort das erste Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt abnehmen. Ohne weitere Break-Chancen im weiteren Verlauf transportierte der Norweger seinen Vorsprung zu einer 5:4-Führung und servierte zum Match-Gewinn. Davidovich Fokina warf noch einmal all seine kämpferischen Qualitäten in den Ring und schaffte mit einem Break den Ausgleich. Im Anschluss daran hielten beide Spieler ihre Aufschlagspiele, somit musste der Tie-Break die Entscheidung bringen. Nach dem ersten Mini-Break im dritten Punkt kann der Spanier nach mehreren Vorhand-Fehlern von Ruud auf 5:1 davonziehen. Mit einem Stopp-Ball, den Ruud ins Aus schiebt, beendet Davidovich Fokina das Match nach 3:15 Stunden Spielzeit mit 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4).

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-37. auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald, der aktuell auf Position 59 im ATP-Ranking gelistet ist.

McDonald stoppt Lokalmatador Raonic

Der US-Amerikaner, der nach seinem Auftaktsieg gegen Aslan Karatsev mit einem Zweisatz-Sieg gegen den an Nr. 6 gesetzten Andrey Rublev überraschen konnte, eröffnete den heutigen Tag auf dem Centre Court gegen Lokalmatador Milos Raonic. Mit einem Break im ersten Spiel gestartet, dominierte der 28-jährige McDonald das Match komplett und verwertete drei seiner fünf Break-Chancen ohne ein eigenes Aufschlagspiel abzugeben. Mit einem Ass fixierte der ehemalige College-Spieler den 6:3, 6:3-Erfolg nach 84 Minuten.

