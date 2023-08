ATP Toronto: De Minaur überrollt Davidovich Fokina

In einem einseitigen Match siegte der 24-jährige Alex de Minaur im Halbfinale beim ATP 1000er-Turnier in Toronto gegen Alejandro Davidovich Fokina und zieht erstmals in seiner Laufbahn in das Endspiel bei einem Masters-Turnier ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 22:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Mit dem Erfolg gegen Davidovich Fokine zieht Alex de Minaur erstmals in das Endspiel eines Masters-Turniers ein.

Eine spannende Partie erwarteten die Zuschauer zwischen Alex de Minaur und Alejandro Davidovich Fokina. Während der Australier im Vorfeld die erste Begegnung für sich entscheiden konnte, siegte der Spanier in den letzten beiden Matches.

Davidovich Fokina bekam gegen den sicher spielenden de Minaur zu Beginn keinen Fuß auf den Boden und konnte im ersten Satz lediglich ein Game bei eigenem Aufschlag für sich entscheiden.

Auch im zweiten Akt sollte es bis zum vierten Spiel dauern, bis der 24-jährige Davidovich Fokina bei Aufschlag des Australiers erstmals anschreiben konnte. Kurioserweise mit sechs Breaks in Folge endete die Partie mit dem 6:1, 6:3-Sieg für de Minaur nach 78 Minuten.

Im Finale trifft der Weltranglisten-18. auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen dem Italiener Jannik Sinner und Tommy Paul aus den USA.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto