ATP-Tour: Federer, Thiem, Sinner - keine gute Woche für große Namen

Roger Federer hat seine Comeback-Vorstellungen in Genf bereits am Dienstag vorzeitig beendet, für Dominic Thiem und Jannik Sinner kam das Aus in Lyon zwei Tage später. Stefanos Tsitsipas dagegen spielt und siegt einfach weiter.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 07:17 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem sucht seine Form

Er werde die French Open jedenfalls nicht gewinnen, hat Roger Federer zum Abschied in Genf noch schnell recht salopp in die Runde geworfen. Der erste Auftritt seit dem Turnier in Doha fiel gegen Pablo Andujar vom Ergebnis her ernüchternd aus, spielerisch hatte der 39-Jährige für eine kurze Zeit bis zum 4:2 im dritten Satz die Oberhand gewonnen. Nun war der Start in Roland Garros für Federer ohnehin nur ein kleiner Teil der viel größeren Erfolgsstrategie 2021, die ein gutes Abschneiden in Wimbledon, bei den Olympischen Spielen in Tokio und bei den US Open vorsieht.

Federer braucht Match-Härte, erst nach etwa zehn Partien könne er sagen, wie gut er wirklich drauf sei. Das könnte eng werden bis zum Start an der Church Road in London, auch wenn der Maestro mit Halle ein Turnier in seinem Plan hat, bei dem er traditionell gut abschneidet. Nicht ganz ausgeschlossen, dass bei einem frühen Aus in Paris auch Stuttgart, und also der MercedesCup, ein kurzfristig lohnendes Reiseziel wird.

Thiem nicht in Belgrad oder Parma

Für Dominic Thiem sieht die Sache ein wenig anders aus. Der wollte am Bois de Boulogne in diesem Jahr wieder dort anschließen, wo er 2019 aufgehört hatte. Nämlich mindestens im Finale. Bei allen Schwierigkeiten mit der Motivation, die Thiem nach dem Erreichen seines Lebensziels, einem Sieg bei einem Major, seit Beginn dieses Jahres zu beklagen hat: Roland Garros stand dennoch immer weit oben in der Prioritätenliste des Niederösterreichers.

Nach der ernüchternden Vorstellung gegen einen zugegebenermaßen sehr starken Cameron Norrie in Lyon muss man allerdings festhalten: Für Thiem müssen zehn extrem fruchtbare Trainingstage her (auf einen Start in Belgrad oder Parma verzichtet der 27-Jährige dem Vernehmen nach). Und dann eine Auslosung bei den French Open, die dem zweimaligen Finalisten gestattet, seinen Rhythmus - spät, aber doch - zu finden. Das Best-of-Five-Format gereicht Dominic Thiem sicherlich nicht zum Nachteil, körperlich, das hat er schon in Madrid gesagt, kann er mit den großen Kapazundern mithalten. Spielerisch hat gegen Norrie dagegen viel gefehlt. Vor allem ein Plan, dann der nötige Druck in den Schlägen - und schließlich ein stabiler Aufschlag. Da steht viel Arbeit für Nicolas Massu und das Team um Thiem an.

Sinner mit schwierigen Auslosungen

Ebenfalls nicht rund läuft es für Jannik Sinner, dem man allerdings zwei Dinge zugute halten muss: Der Südtiroler ist erst 19 Jahre alt, steht noch am Anfang seiner Karriere. Und die Auslosung hat es in den vergangenen Wochen nicht gut mit ihm gemeint. In Monte Carlo ging es in Runde zwei gegen Novak Djokovic, in Rom in derselben Turnierphase gegen Rafael Nadal. Beide Matches hat Sinner fast auf Augenhöhe bestritten - und erwartungsgemäß dennoch verloren.

In Lyon allerdings waren Zeichen einer gewissen Ermüdung nicht zu übersehen. Schon in Runde eins rettete sich Sinner nach einem desaströsen ersten Satz gegen Aslan Karatsev mit einer Gewaltleistung und einem gerüttelt Maß an Spielglück vor einer Niederlage. Diese folgte dann im Achtelfinale gegen Lucky Loser Arthur Rinderknech. Auf eine Art und Weise, die wohl der Jugend von Jannik Sinner geschuldet war. Der schien im Entscheidungssatz nach dem Re-Break zum 4:4 das ganze Momentum auf seiner Seite zu haben - nur um sofort wieder seinen Aufschlag abzugeben. Und das Match zu verlieren.

Dennoch sind, Stand jetzt, die Aussichten des Teenagers Sinner im Vergleich mit jenen des Mitt-Zwanzigers Thiem und des Fast-Vierzigers Federer auf Roland Garros wohl die besten. Für alle drei gilt: es ist noch viel Arbeit zu tun. Dass es auch anders laufen kann, beweist gerade Stefanos Tsitsipas: Der Grieche hat so viele Matches bestritten wie kein anderer auf der ATP-Tour. Und steht in Lyon schon wieder im Halbfinale. Und das, nachdem er weder gegen Tommy Paul noch gegen Yoshihito Nishioka auch nur einen Breakball zugelassen hat. Dabei hatte Tsitsipas in den vergangenen Wochen neben dem Erfolgserlebnis in Monte Carlo auch einige Tiefschläge zu verdauen - so die knappen Niederlagen gegen Rafael Nadal im Endspiel von Barcelona und Novak Djokovic im Viertelfinale von Rom.

