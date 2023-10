ATP: Treibt Alex de Minaur Andy Murray in den Ruhestand?

Andy Murray ist gestern in Paris-Bercy erneut an Alex de Minaur gescheitert. Gegen den Australier kann Murray die besten Chancen einfach nicht nutzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 15:31 Uhr

© Getty Images Im Queen´s Club hat Andy Murray gegen Alex de Minaur nur vier Spiele gewonnen

„Nein, ich genieße es gerade nicht, wie ich mich auf dem Platz fühle und spiele.“ Und also sprach Andy Murray nach der sechsten Niederlage im sechsten Match gegen Alex de Minaur. Nach einem Match, in dem er mit Doppel-Break mit 5:2 im dritten Satz geführt hatte. Aber zweimal nicht ausservieren konnte, die letzten fünf Spiele verlor, im Zuge dessen auch einen Matchball vergab. Wie auch schon vor ein paar Tagen in Peking.

Jetzt könnte man natürlich sagen: Verglichen mit den ersten beiden Klatschen, die Murray in dieser Saison gegen den flinken Australier eingefangen hat, waren die Auftritte in Paris-Bercy und Peking schon erstaunliche Steigerungen. Denn in Monte-Carlo ließ de Minaur dem dreimaligen Grand-Slam-Champion ebenso nur vier Spiele wie dann auf Rasen im Londoner Queen´s Club. Die Niederlage im Fürstentum hat Murray übrigens dermaßen getroffen, dass er kurz überlegte, die Sandplatzsaison 2023 nach nur einem Auftritt zu beenden (es sind dann doch ein paar mehr Matches geworden, gekrönt mit dem Challenger-Sieg in Aix-en-Provence).

Murray könnte auf Djokovic treffen

„Ich muss sehr viel arbeiten“, hat Murray nun in Paris-Bercy noch erklärt. Das gilt für die Offseason (so der Frust nicht in einen endgültigen Abschied mündet), aber in jedem Fall noch für die Vorbereitung aus die Davis-Cup-Endrunde in Málaga. Da treffen die Briten im Viertelfinale auf Serbien. Stand jetzt, mit den verletzten Daniel Evans und Cameron Norrie, würde Murray als britische Nummer eins gegen Novak Djokovic antreten. Gegen den hat er immerhin schon elf Mal gewonnen (bei 25 Niederlagen). Zuletzt allerdings auch schon 2016.

Apropos Djokovic: Der hat ja auch einige Gegner, die gegen ihn noch kein Licht gesehen haben. Gael Monfils etwa, der in 19 Partien kein einziges mal den Sieg davontragen konnte. Davon ist Andy Murray mit Alex de Minaur noch weit weg.

