ATP Umag: Dominic Thiem testet nun den Turnierfavoriten

Dominic Thiem bekommt es im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Umag mit Jiri Lehecka zu tun. Der Tscheche spielt eine ganz starke Saison, hatte zuletzt aber mit einer Verletzung zu kämpfen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 20:54 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem trifft in Umag nun auf den Turnierfavoriten

Im elften Spiel des zweiten Satzes seiner Auftaktpartie beim 250er in Umag musste Dominic Thiem am Montagabend seinem Frust mal so richtig feien Lauf lassen. Eben hatte er ein 0:40 bei Aufschlag von Facundo Bagnis vergeigt, nachdem er wenige Augenblicke zuvor noch einen Satzball des Argentiniers parieren konnte. Aber - gemach, gemach - ein paar Schläge später hatte sich Thiem das Break dann ja doch gesichert. Was letztlich zum Einzug in das Achtelfinale reichte.

Von Frust dann natürlich keine Spur, zumal sich Dominic Thiem der Unterstützung einer Heerschar an österreichischen Urlaubern in Umag sicher sein durfte. Ein Heimspiel für den US-Open-Champion von 2020 also, der seine weiße Weste an der kroatischen Küste behielt: Erst einmal, 2015 nämlich, war Dominic Thiem in Umag an den Start gegangen, hatte damals gleich den Titel geholt. Acht Jahre später ist es noch ein weiter Weg eben dorthin, aber eines war beim Match gegen Bagnis offensichtlich: Dass Thiem mit großer Freude bei der Arbeit war. Und mit exzellenter Beinarbeit - die Stopps seines Gegners wusste der 29-Jährige stets nicht nur zu erlaufen, sondern auch gewinnbringend zu verwerten.

Lehecka mit Berdych als Berater

Nun geht es also gegen Jiri Lehecka, die Nummer eins in Umag. Der 21-jährige Tscheche liegt in der Jahreswertung, dem Race to Turin, an Position 25, spielt also eine hervorragende Saison. Zum Vergleich: Dominic Thiem hat sich mit dem Erfolg gegen Bagnis im Race auf Platz 131 vorgearbeitet. Der Tscheche gehört im Grunde zur Gruppe mit Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Holger Rune, auch wenn er noch nicht ganz deren Meriten aufzuweisen hat.

Lehecka pflegt die klassische tschechische Tennisschule, mit zumeist flachen Bällen, die seine Gegner unter Druck setzen. Kein Wunder, dass Tomas Berdych an seinem Landsmann Gefallen gefunden hat, diesem zuletzt in Wimbledon zur Seite stand. Dort schaffte es Lehecka bis ins Achtelfinale, musste dann allerdings gegen Daniil Medvedev nach zwei Sätzen verletzt aufgeben.

Was die Frage aufwirft, wie fit Jiri Lehecka in Umag antreten wird. Vergangene Woche in Gstaad verzichtete der Youngster jedenfalls noch auf einen Start.

Thiem in der Außenseiterrolle

Für Dominic Thiem ist die Ausgangsposition so oder so nicht übel: Zum einen hat er gegen Facundo bagnis endlich mal wieder eine enge Partie für sich entschieden. Und zum anderen geht er gegen Lehecka sicher nicht als Favorit in die Partie. Und in der Außenseiterrolle hat Thiem in dieser Saison fast seine besten Leistungen gebracht - wie schon zwei Mal gegen Stefanos Tsitsipas in Madrid und in Wimbledon.

