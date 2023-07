ATP Umag: Stan Wawrinka lässt Filip Misolic keine Chance

Der Grazer Filip Misolic verlor in Runde eins des ATP-World-Tour-250-Turniers in Umag gegen Stan Wawrinka in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.07.2023, 19:59 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ließ in der ersten Runde von Umag dem Österreicher Filip Misolic keine Chance

Im Erstrunden-Duell beim kroatischen Sandplatz-Klassiker in Umag zwischen Stan Wawrinka und Filip Misolic hat sich deutlich die größere Routine durchgesetzt: Der Eidgenosse gewann nach lediglich 63 Spielminuten mit 6:3, 6:2 gegen den jungen Österreicher und bekommt es im Achtelfinale entweder mit seinem Landsmann Marc-Andrea Huesler oder dem Argentinier Federico Coria zu tun.

Dem dreifachen Grand-Slam-Champion, der das letzte Mal 2006 in Istrien an den Start gegangen war und dort damals auch seinen ersten Titel auf der ATP-Tour feiern durfte (im Endspiel gegen Novak Djokovic, der allerdings beim Stand von 6:6 im ersten Satz aufgeben musste), gelang in der doch recht einseitigen Partie fast alles.

Während der Grazer nur phasenweise Druck aufbauen konnte, war der Schweizer von Sekunde eins an kaum zu bremsen. Gutes Service, gute Länge in den Grundschlägen - das reichte heute für den Ex-Weltranglisten-Dritten um ungefährdet ins Achtelfinale zu kommen. Im Sieger-Interview am Platz freute sich Wawrinka über die Rückkehr nach Kroatien und die tollen Erinnerungen, die mit dem Ort in Verbindung stünden.

