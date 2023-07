ATP Umag: Thiem startet gegen Qualifikanten, Ofner mit Freilos

Trotz erfolgter Hauptfeld-Auslosung beim ATP 250-Turnier in Umag stehen die Gegner der beiden Österreicher Dominic Thiem und Sebastian Ofner noch nicht fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2023, 19:53 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem muss noch auf seinen Gegner beim Turnier in Umag warten.

Als aktuelle Nr. 94 im ATP-Ranking steht Dominic Thiem direkt im Hauptfeld beim ATP-Turnier in Umag und wird in der ersten Runde auf einen Qualifikanten treffen. In Runde 2 würde mit dem topgesetzten Tschechen Jiri Lehecka, der als Top 4-eingestufter Spieler zum Auftakt ein Freilos erhält, eine schwere Aufgabe warten. In einem möglichen Viertelfinale könnte es zu einem Aufeinandertreffen zweier ehemaliger US Open-Champions mit Marin Cilic kommen, der auf heimischem Boden nach seiner Knieoperation sein Comeback gibt und sein erstes Turnier seit Januar bestreiten wird.

Sebastian Ofner kommt als Nr. 3 des Turniers zum Auftakt in den Genuss eines Freiloses und sieht sich in Runde 2 dem Sieger der Partie Alexei Popyrin aus Australien gegen den Franzosen Benjamin Bonzi gegenüber. Neben der österreichischen Nr. 1 gehören der an Nr. 2 gesetzte Italiener Lorenzo Sonego und der an Position 4 geführte Spanier Roberto Carballes Baena zu den Top-Favoriten.

Misolic in der Qualifikation

Mit Filip Misolic, der in der Qualifikation startet und es zum Auftakt mit Pablo Cuevas aus Uruguay zu tun bekommt, könnte ein dritter Österreicher ins Hauptfeld einziehen. Aus Schweizer Sicht sind der mehrfache Grand Slam-Champion Stan Wawrinka, der zum Start auf einen Qualifikanten treffen wird, und Marc-Andrea Hüsler, der sich mit dem Argentinier Federico Coria messen wird, im Hauptfeld vertreten und könnten sich in der zweiten Runde gegenüberstehen. Deutsche Spieler sind beim Turnier in Umag nicht am Start.

