ATP und WTA: Kommt jetzt „ONE Tennis“?

Die beiden Profitennis-Vereinigungen haben zwei Finanzunternehmen angeheuert, um die Erfolgsaussichten eines Zusammenschlusses von ATP und WTA prüfen zu lassen.

von Ilya Portnoy

zuletzt bearbeitet: 10.12.2021, 15:26 Uhr

Seit Roger Federer im April vergangenen Jahres einen auf den ersten Blick unscheinbaren Tweet absetzte, in dem er andeutete, dass Herren- und Frauentennis sich zusammenschließen sollten, ist schon viel Zeit vergangen. Ohne sichtlichen Erfolg. Dabei waren die Reaktionen auf den Vorschlag überwältigend gewesen, Größen wie Rafael Nadal oder Billie Jean King äußerten damals ihren Zuspruch.

Indessen war die Einstellung der gemeinsamen ATP/WTA Live Scores App im Gegenteil ein Rückschritt für jenes Unterfangen. Dadurch ist es noch schwieriger geworden, sich einen schnellen Überblick über die Ergebnisse auf beiden Touren zu verschaffen. Auch der Anpassung der Turnierkategorien bei den Damen in Richtung 1000er, 500er usw. fehlt es an Konsequenz, blieb doch die ursprüngliche Punkteverteilung bestehen, sodass es etwa bei einem „WTA 250er Event“ unverständlicherweise immer noch 280 Punkte zu holen gibt.

Viel Geld im Spiel und Formel 1 als Vorbild

Nun kommt aber offenbar Bewegung in die Sache. Wie Sky News berichtet, haben ATP und WTA bei den Finanzberatern Rothschild sowie Allen & Co angefragt, die Aussichten für eine Fusion zu prüfen. Das anvisierte Endprodukt soll sich „ONE Tennis“ nennen. Dabei soll es sich um ein gemeinsames Unternehmen handeln, das die Rechte für Frauen- und Herrentour einheitlich vertreibt. Hierfür setzt man auf ein Investment des Finanzunternehmens CVC Capital Partners, dass eine Summe von 600 Millionen US-Dollar bereithalten soll. CVC hat in der Vergangenheit bereits Investitionen in der Formel 1 getätigt und strebt mitunter Geschäfte mit der höchsten spanischen Fußballiga an.

Die Vertreter der Spielervereinigungen sind seit Juni im Gespräch, als sie ein gemeinsames Statement veröffentlichten und beteuerten, ständig nach neuen Wegen zu suchen, „um den Sport näher zusammenzubringen“. CVC sehe ein großes Potenzial, mit einer Verschmelzung der Touren die pandemiebedingten Verluste schneller zu überwinden. Insbesondere ein gemeinsamer Turnierkalender ist anvisiert.

Dass WTA und ATP derzeit aber bei Weitem noch nicht in allen Fragen einer Meinung sind, zeigen die unterschiedlichen Reaktionen auf den Fall Peng Shuai. Während WTA-Chef Steve Simon alle kommenden Turniere in China abgesagt hat, hat Andrea Gaudenzi (ATP) vorerst keine Schritte eingeleitet.