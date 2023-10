ATP: Warum (jemand wie) Ben Shelton so wichtig für den Tennissport ist

Ben Shelton feiert heute seinen 21. Geburtstag. Der US-Amerikaner ist jetzt schon eine Bereicherung für den ATP-Zirkus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.10.2023, 15:57 Uhr

© Getty Images Bei vielen Fans kommt Ben Shelton prächtig an

Für Ben Shelton bringt das Jahr 2023 ständig neue Eindrücke. Zu Saisonanfang hat der US-Amerikaner erstmals außerhalb seiner Heimat Tennis gespielt, naturgemäß war ihm auch die europäische Sandplatzsaison ein spanisches Dorf, das es zu erkunden galt. Aktuell gibt sich Shelton Shanghai und in der kommenden Woche Tokio, bevor er dann auch der Wiener Stadthalle seine Aufwartung macht. Worauf sich die österreichischen Tennisfans freuen sollten.

Denn Shelton strahlt etwas aus, was bei einigen anderen Kollegen zu fehlen scheint (man denke nur an Miomir Kecmanovic, Sebastian Korda oder in letzter Zeit auch Stefanos Tsitsipas): die reine Freude am Spiel. Und manchmal auch der reine Ärger am Spiel. Nun sind manchem Fan die kleinen Emotionsausbrüche nach beinahe jedem Punktgewinn vielleicht eine Nuance zu viel. Aber da steht nunmal ein ein Spieler auf dem Court, der am Tennis Spaß hat. Ein Eindruck, den von der nachkommenden Generation auch Arthur Fils vermittelt.

Shelton in Shanghai morgen gegen Sinner



Wie weit dieser Enthusiasmus trägt? Mal schauen. Ben Shelton zählt ja mit seinem heutigen Geburtstag erst 21 Jahre - und nicht jeder Spieler in dieser Altersklasse bringt dieselbe Konstanz mit wie Carlos Alcaraz. Kleiner Beweis gefällig? Nach seinem überraschenden Einzug in das Viertelfinale de Australian Open ist es Shelton bis zu den US Open nicht gelungen, auf der ATP-Tour zwei Matches hintereinander zu gewinnen. Dass er dennoch auf Position 20 der ATP-Charts steht - Tendenz steigend - spricht dafür, dass Shelton bei den großen Events noch einmal zulegen kann.

So wie nun in Shanghai? Dort geht es morgen gegen Jannik Sinner, es wird eine Premiere sein. Sinner hat Shelton etwas mehr als zwei Lebensjahre Erfahrung voraus, spielt gerade die beste Saison seiner Karriere. Musste aber wie Ben Shelton schon früh mit hohen Erwartungen fertig werden. Was im Fall des Südtirolers immer besser funktioniert: Nach dem Triumph in Peking steht Sinner schließlich schon auf Platz vier der Weltrangliste.

Und natürlich ist ein eher introvertierter, ausgeglichener Typ wie Jannik Sinner ebenso wichtig wie der extrovertierte Ben Shelton. Am interessantesten sind im Tennis schließlich traditionell die Treffen der verschiedenen Emotionstypen. Spätestens seit John McEnroe und Björn borg sich ihre unvergesslichen Duelle geliefert haben.

