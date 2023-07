ATP Washington: Daniil Medvedev zieht seine Teilnahme zurück

Am Mittwoch gab der Russe Daniil Medvedev bekannt, dass er nicht, wie eigentlich vorgesehen, beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Washington, D.C. an den Start gehen wird.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 08:11 Uhr

Schlechte Nachrichten für die Turnierverantwortlichen beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Washington D.C.: Der klar bestplatzierte Spieler in der Nennliste des Vorbereitungsturniers für die US Open in New York musste seine Teilnahme am Mittwoch zurückziehen. Einen konkreten Grund blieb der aktuell Weltranglisten-Dritte zunächst noch schuldig.

Insider vermuten allerdings, dass der US-Open-Champion von 2021 seine Turnierpause verlängert hat, um noch ein wenig Quality-Time mit seiner Familie zu verbringen, bevor es dann zum nordamerikanischen Sommer-Hartplatzswing nach Toronto geht. Die Hartplatz-Events in Kanada, Cincinnati und New York gehören zu den Lieblingsturnieren des 27-Jährigen.

Comeback von Kyrgios erwartet

Einen weiteren Tiefschlag für die Offiziellen in Washington, D.C., gab es nur wenige Stunden zuvor, als der Kanadier Denis Shapovalov sein Kommen absagen musste. Der 24-Jährige laboriere laut selbstverfasstem Tweet noch über zu große Probleme an seinem Knie, um bereits kommende Woche wieder wettkampfmäßig spielen zu können.

Topgesetzt sind in der US-amerikanischen Hauptstadt die Lokalmatadore Taylor Fritz und Frances Tiafoe. Mit Spannung erwartet wird auch die Rückkehr von Nick Kyrgios auf die ATP-Tour. Der Australier hat mit Ausnahme eines Kurzauftritts beim Rasenturnier in Stuttgart Anfang Juni seit dem Oktober des Vorjahres kein Match auf der ATP-Tour bestritten.